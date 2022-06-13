В Госдуме прокомментировали намерение ЕК провести дебаты по членству Украины в ЕС

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
В Госдуме прокомментировали намерение ЕК провести дебаты по членству Украины в ЕС
  • РИА Новости

«Конечно, мы понимаем, что мнение большинства стран отрицательное, потому что для Евросоюза это будет серьёзная проблема. И логично, что сегодня они к этому не готовы. Тем более, что в каждой стране (Украине, Молдавии и Грузии. — RT) есть проблемы, которые затрудняют вступление этих стран в ЕС», — сказал Чепа.

Но одновременно с этим, по мнению депутата, решение Еврокомиссии может быть политизированным.

«Никто не обращает внимания ни на логику, ни на договоры, ни на экономику в этих странах. Это делается в угоду политическим решениям Соединённых Штатов. Их давление на своих европейских партнёров может сделать решение непредсказуемым. Хотя мы много раз слышали заявление о том, что страны пока к этому не готовы, но можно ожидать любого исхода», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Решение по результатам обсуждения должно быть принято 17 июня.

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