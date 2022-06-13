Еврокомиссия проведёт дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата ЕС 13 июня

Еврокомиссия 13 июня проведёт дебаты по вопросу предоставления Украине, а также Молдавии и Грузии статуса кандидатов на вступление в ЕС. 17 июня должно быть принято решение по результатам обсуждения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, предоставление статуса кандидата в Евросоюз позволяет продолжить процедуру принятия государств в состав ЕС.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия к концу следующей недели сформулирует мнение о том, должна ли Украина быть кандидатом в ЕС.

При этом ранее, 31 мая, итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что большинство стран против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.