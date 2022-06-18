«Иллюзия объективного подхода»: как западные СМИ освещают ситуацию в Донбассе

Западные СМИ обходят вниманием преступные действия ВСУ против мирного населения, освещая конфликт на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту BBC. По его словам, иностранные журналисты в Москве имеют доступ к подлинной информации из Донбасса, однако предпочитают не рассказывать своей аудитории об истинном положении дел в регионе. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга указала сотруднику CNN на то, что в этом СМИ никогда не появятся материалы о реальной ситуации на Украине из-за цензуры и давления. Эксперты напоминают, что картина происходящего в регионе планомерно искажается в американских и европейских средствах массовой информации ещё с 2014 года. Аналитики отмечают, что редакционная политика зарубежных массмедиа не допускает отклонений от идеологической линии властей стран Запада.

Западные средства массовой информации, освещая конфликт на Украине, обходят вниманием преступные действия ВСУ против мирного населения. На это журналисту BBC указал глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о росте числа жертв в Донбассе после начала спецоперации.

«Этих людей убивают неонацисты. Я у вас спрашиваю, вы показываете результаты бомбёжек ВСУ населённых пунктов или не показываете в своих репортажах? Вы же не показываете это. Правильно? Поэтому вам сейчас нужно вытянуть из меня какие-то слова сожаления о том, что происходит, чтобы направить репортаж в Лондон и использовать мои слова в подтверждение лживой версии происходящего на Украине, которую постоянно транслируете», — заявил министр.

По его словам, находясь в Москве, сотрудники западных СМИ не могут не видеть того, что показывают работающие в Донбассе журналисты, что происходит в результате украинских обстрелов мирных населённых пунктов, однако всё это не освещается.

Глава МИД также напомнил о репортажах немецких и французских СМИ, которые на днях заявили, что «в результате бомбардировок со стороны российских вооружённых сил был атакован родильный дом в Донецке, рынок, где были убиты десятки мирных жителей».

«Они заявили ничтоже сумняшеся, что это сделали российские военные. Так же как они в своё время, когда был удар по вокзалу в Краматорске, заявили, что это сделала Россия. Хотя западными журналистами было доказано, что снаряд прилетел со стороны территории, которую контролируют Вооружённые силы Украины», — подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров

AP

© TASS Host Photo Agency Pool

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга заявила журналисту CNN, что в этом СМИ никогда не появятся материалы о реальной ситуации на Украине из-за цензуры и давления.

«Лично вам даю разрешение. Разрешаю. Можно сказать, повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании, является вашим коллегой-журналистом. Начните с него, поговорите с ним. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Никогда эти материалы не появятся на CNN. Потому что тогда вокруг штаб-квартиры начнут ходить кругами заказные «демонстранты», и вас начнут отменять, как всех, кто показывает правду», — сказала Захарова в ответ на слова сотрудника американского телеканала о сложности поездки в Донбасс для освещения событий.

Однобокая позиция

Политологи отмечают, что западные СМИ регулярно игнорируют происходящее в Донбассе или же искажённо интерпретируют события, чтобы снять вину с киевского режима за преступления против мирных граждан.

Так, в начале апреля по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесён удар ракетой «Точка-У». Несмотря на то что эти боеприпасы не стоят на вооружении ВС РФ, западные медиа вслед за Киевом обвинили в ударе Россию. Позднее появились кадры с серийным номером ракеты, доказывающим, что она принадлежит ВСУ.

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Однако в западных СМИ так и не появилось опровержения утверждений о том, что удар, жертвами которого стали порядка 50 человек, якобы был нанесён российскими войсками.

В середине июня Донецк подвергся сильнейшему за всё время конфликта обстрелу из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 мм (стандарт снарядов стран НАТО). Удары были нанесены в том числе по рынку и роддому в Донецке. В результате погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 22 человека получили ранения.

При этом европейские и американские СМИ в своих материалах неоднократно указывали, что информация об обстрелах мирных жителей украинскими силами якобы является непроверенной, так как поступила от российских медиа и «сепаратистов». К примеру, агентство Reuters заявило, что не может подтвердить, что удары по Донецку вообще имели место.

«Независимого подтверждения каких-либо из этих атак не было, и Reuters не смог доподлинно узнать, имели ли они место», — говорится в материале агентства.

В свою очередь, изначально обвинивший в ударах Россию немецкий телеканал ARD впоследствии выпустил опровержение, однако в обновлённом материале отсутствовала информация о количестве жертв и о том, кто всё-таки обстрелял Донецк.

Подобные действия со стороны западных СМИ прокомментировал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих BBC, Reuters, France-Presse и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — задался вопросом дипломат.

В то же время независимые иностранные журналисты, находящиеся в Донбассе, не могут донести информацию до аудитории на Западе, так как подвергаются цензуре или давлению.

Так, итальянский журналист Джорджио Бьянки, работавший в Донецке, в своём Telegram-канале ранее написал, что из двухчасовых интервью о ситуации в регионе телеканалы обнародуют отрывки в 30 секунд и не публикуют предоставляемые им эксклюзивные материалы.

Ранее РИА Новости сообщило, что немецкой журналистке Анне Липп, которая также находится в Донбассе, в ФРГ может грозить тюрьма за освещение событий в регионе — ей вменяется «поощрение и одобрение преступных действий». Немецкая прокуратура уже наложила арест на банковский счёт Липп, изъяв имеющиеся на нём средства.

«Целенаправленно обманывали аудиторию»



Политологи констатируют, что западные СМИ, несмотря на повсеместно декларируемую независимость и непредвзятость, контролируются политическим истеблишментом или наднациональными корпорациями, причём с особым пристрастием изучаются материалы, касающиеся украинского конфликта.

«Очевидно, что их редакционная политика не допускает даже малейших отклонений от генеральной идеологической линии Запада. Журналисты, пытающиеся ставить неудобные вопросы или объективно освещать события в Донбассе, рискуют стать жертвами культуры отмены и лишиться работы навсегда. Поэтому они предпочитают вообще игнорировать эту неудобную тему», — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ, 14 июня 2022 года

РИА Новости

© Константин Михальчевский

По его словам, киевский режим позаимствовал у своих зарубежных партнёров весь арсенал технологий управления массовым сознанием и охотно использует в качестве посредников западных медийных лиц.

«Широкая западная аудитория активно ретранслирует эти месседжи в социальных сетях. Таким образом, создаётся ощущение, что всё «прогрессивное человечество» разделяет проукраинскую точку зрения. Немногочисленные скептики, боясь оказаться в меньшинстве, в конце концов примыкают к позиции большинства. Пробить эту стену в США и ЕС России очень трудно, но главная задача заключается в том, чтобы достучаться до жителей стран постсоветского пространства», — рассуждает аналитик.

С точки зрения заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, нет никаких сомнений в том, что СМИ и публичные лица на Западе предвзято освещают украинский конфликт.

«Они игнорируют реальные факты военных преступлений, при этом действительно отрабатывают нарратив киевского режима. Недавняя вопиющая история, когда 12—13 июня ВСУ активно обстреливали Донецк, ведущие СМИ Франции и Германии заявили, что это делает Россия. Они пытаются «продать» своей массовой аудитории настолько циничную ложь, что удивляться не приходится», — говорит Данюк.

Он добавил, что происходящее на Украине скрывается от западной аудитории с 2014 года.

«Постоянные обстрелы, события в Одессе, преследования даже не пророссийских, а просто независимых политсил на Украине, политические убийства. Всё это реальные факты. Но массовая аудитория на Западе обо всём этом не знает. Почему? Чтобы с помощью искусственно создаваемой картинки «продавать» этот нарратив ещё дальше, ещё больше и создать абсолютно параллельную реальность. Если бы были доступны разные источники информации, то, конечно, западная массовая аудитория не поддерживала бы ту политику, которую сейчас проводят США и страны ЕС», — заявил политолог.

Он выразил уверенность, что в обозримом будущем никакой ревизии этой информационной картины о происходящем на Украине и в Донбассе ждать не стоит.