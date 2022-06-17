«ЕС ведёт абсолютно самоубийственную политику»: Захарова в интервью RT — о попытках изоляции РФ и поставках оружия Киеву

Многие проблемы на международной арене обусловлены тем, что на Западе долгое время отказывали России в праве на отстаивание своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью RT и RT Arabic на полях ПМЭФ. По её словам, настало время переходить от бесконечного оправдывания к чёткому формулированию претензий к этой неолиберальной системе. Дипломат также высказалась о последствиях многолетней колониальной политики западных стран, «эффекте» от введённых ими санкций против России и «самоубийственной» политике Европы, связанной с риском попадания поставляемого Киеву оружия на чёрный рынок.

— В свете попыток изолировать Россию насколько устойчива экономика страны, если говорить о долгосрочной перспективе?

— Мы видим эту западную политику в отношении и нашей страны, и других стран на протяжении многих лет. Западные страны (в первую очередь это Вашингтон, Лондон — то, что мы называем коллективным Западом, странами НАТО) делают вид и пытаются представить это, как будто они на правильной стороне истории, на стороне сил добра, а все остальные — на неправильной стороне истории и на стороне сил зла.

Но это всё пропаганда, информационная кампания. На самом деле мы прекрасно понимаем: рёчь идёт о том, что у Запада, у западной цивилизации не осталось возможностей для ведения конкуренции. Я объясню почему. В экономическом плане в первую очередь, в научно-техническом плане, в плане промышленности.

Дело в том, что много столетий западная цивилизация опиралась на колонии. Она выкачивала природные ресурсы, занималась работорговлей... За счёт контроля над другими регионами мира создавала свои преимущества. Россия в этом смысле к Западу не принадлежит. В России никогда не было работорговли, у России никогда не было колоний.

Россия, естественно, расширялась, меняла свою географию. Вела на протяжении многих веков войны за свои территории. Но всё, что включалось в российскую сферу влияния, наоборот, всегда одаривалось Россией. Россия участвовала в становлении культуры, экономики, образования, науки всех этих регионов. Собственно говоря, Советский Союз, который собрал в своих границах 15 республик, вкладывал в развитие каждой из них огромное количество средств. И распределял их так, чтобы каждая часть СССР равномерно развивалась.

И в первую очередь это развитие было глубинным, затрагивало образовательную сферу, научную. Чтобы создавалась национальная промышленность в соответствующих регионах. И затем, когда страны вышли из Советского Союза, обрели независимость, они стали по-настоящему суверенными.

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Чего не скажешь о натовской, западной цивилизации, которая всегда использовала колонии, всегда использовала бесплатный рабский труд, выкачивала ресурсы только в свою пользу, а потом ещё и контролировала эти страны, которые пытались бороться за независимость. Это старая история, она продолжается, к сожалению, и сегодня. Я имею в виду западный менталитет, что они находятся выше всех, а все остальные должны им подчиняться. Мы им подчиняться не будем. Это, по-моему, очевидно.

— Что болезненнее для стран Евроатлантического блока: контрсанкции или эффект бумеранга от собственных действий?

— Не могу сказать, что болезненнее. Я вижу, что, по большому счету, мы ещё не то что не на всё ответили, а мы мало на что ответили. Мы отвечаем прагматично, с расчётом последствий в первую очередь для себя. Это не бездумная стрельба в ответ, это исключительно результат анализа, который просчитывает нашу выгоду, наши интересы. У меня большой вопрос, как принимают санкции они. Они же должны хотя бы понимать первичное, из пункта А в пункт Б, движение. Но, как я понимаю, не совсем так это происходит.

Я уверена, что последствия для Евросоюза Вашингтон просчитывал, и их эти последствия устраивают. Понижение роли, статуса и мощи ЕС вполне в интересах Соединённых Штатов, им конкурент не нужен, никакой. Ни на востоке, ни на западе, ни на юге, ни на севере. Поэтому комплексно ударить по России с рикошетом на Евросоюз — идеально вписывалось в их схему. Но вот ударить по самим себе — это, я думаю, результат грубейших просчётов и ошибок тех самых идеологов, которые стоят за санкционной политикой в Вашингтоне.

— Вы хотите сказать, в Европе этого не понимают?

— Смотря кто. Те люди, которые понимают, им не дают микрофон. Они тут же объявляются кем угодно: изгоями, маргиналами, проводниками воли Кремля. Начинается прямое преследование, с культурой отмены. Те, кто находится у руля, возможно, и понимают, но другое дело, что они не имеют права об этом сказать. А кто-то понимает обратное, просто работая на Вашингтон. Вы считаете, таких людей мало?

Мы должны уже перейти к какому-то пониманию слова «патриотизм». Ведь во многом оно заменено просто любовью к деньгам, личной наживе у тех же самых ЕСовцев. Им всё равно, в какой стране жить, им всё равно, что развивать. Главное, чтобы на счёт каждый месяц падала значительная сумма денег. Главное, чтобы после того, как они отработают премьер-министрами своих стран, министрами иностранных дел, обороны, а может быть, даже и президентами, их сладко устроили в какие-нибудь международные банки, валютные фонды, трастовые организации. Что и происходит.

Конкретный пример: Йенс Столтенберг — генсек НАТО, который должен заниматься евроатлантической безопасностью. Делает всё для того, чтобы разрушить ту самую, пусть кто-то скажет иллюзорную, пусть схематичную, но более или менее соблюдающую какой-то баланс систему. Получил одобрение на то, чтобы занять в течение года пост в банке. То есть ему уже обозначена финансовая компенсация за, так сказать, нератные труды и понятно какую игру в чьих интересах. Вот и всё.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Manuel Balce Ceneta

Это же происходит с каждым. Просто не всем этот бонус даётся таким привлекательно-позитивным. Для многих существует не пряник, а кнут. В виде пакета компромата, каких-то дискредитирующих материалов, или прямых угроз. Как Сергей Викторович Лавров неоднократно говорил, у нас есть информация из первоисточника: высокопоставленным государственным деятелям стран Евросоюза и других регионов мира напрямую угрожали (будущему их семей, детей, финансовой стабильности), если они не примут то или иное антироссийское очередное решение.

— Мы видим непрерывные поставки Западом оружия на Украину. Как вы думаете, это может как-то повлиять на ход операции или нет?

— Знаете, чем отличается нынешний Запад от нынешнего, допустим, Ближнего Востока, Персидского залива? Тем, что представители, руководители этих стран просчитывают шаги на несколько ходов вперед. Потому что они знают историю. Умные люди. А представители, руководители западных стран не просчитывают даже первого хода. Они не понимают, что произойдёт, если они предпримут то или иное действие. Как это было, например, с санкциями.

Они ввели экономические санкции в отношении России, и тут же (мы ещё даже не успели ввести контрсанкции) они получили бумеранг, получили удар по собственным экономикам. Катастрофическая для Соединённых Штатов инфляция. Давно такой не было. Рост цен на энергоносители. Удар в целом по экономике. Про Европейский союз я вообще не говорю, ситуация для них очень сложная.

То же самое и с поставкой вооружения. Я даже не буду говорить о моральной стороне дела, о гуманитарном измерении. Потому что Запад всегда говорит о правах человека, о мире, о пацифизме. Как это всё увязывается с поставками тяжёлых вооружений киевскому режиму — неизвестно. Но о западном лицемерии и вы, и я знаем давно.

Я хотела бы сказать о той вещи, которую они совсем не просчитывают. Поставки вооружений на Украину обернутся катастрофой в первую очередь для европейского континента, я имею в виду Евросоюз, потому что они будут формировать чёрный рынок вооружений.

Ближний Восток и север Африки не понаслышке знаком с проблематикой экстремизма и терроризма. Что такое экстремизм и терроризм? Это в первую очередь обладание оружием. Где они получают его? Через чёрный рынок вооружений, который и пополнится за счёт тех поставок, которые сейчас ЕС и США направляют на территорию Украины.

Почему? Потому что то, что сейчас находится на территории Украины, не управляется киевским режимом. Президент Зеленский только называется президентом. Он ничего не контролирует, ничем не управляет, и он в принципе шоумен, актёр, он играет роль президента. Всё, что он делает — это 24 часа в сутки выступает по телевидению, подключается к различным кинофестивалям, другим площадкам, даёт интервью, делает заявления, пишет что-то в социальных сетях. Он не руководит страной. И тем более не контролирует ничего, что связано с проблематикой обороны, вооружений, ведения боевых действий и так далее.

Груз оружия из США в украинском аэропорту Борисполь

Legion-Media

© Volodymyr Tarasov / Avalon

Это оружие моментально попадёт на чёрный рынок. И куда оно вернётся? В ту же самую Европу, которая за последние годы не раз сталкивалась с проявлением экстремизма, терроризма, всего того, что связано с незаконным оборотом вооружений. То же самое будет сейчас. Я называю это суицидальностью политики Евросоюза.

ЕС ведёт абсолютно самоубийственную для себя политику. Всё, что они делают: и введение санкций, и отказ от российских энергоносителей, и поставки киевскому режиму вооружений, и стимулирование этого конфликта, и разрыв связей с Россией, которая является ближайшим и самым надёжным для Евросоюза источником получения всех ресурсов. За многие годы мы ни разу их не подводили. Всё это говорит о том, что они не просчитывают ни будущее, ни стратегию. Они не просчитывают даже свой первый шаг.

— Сейчас, на этом этапе, могут возобновиться переговоры с Украиной? Если да, то когда?

— Давайте я вам напомню хронологию событий. После начала специальной военной операции киевский режим обратился к России с просьбой о начале переговоров. Россия ответила положительно и отправила своих переговорщиков. Украинская сторона начала постоянно менять условия. То не тот город, то не та страна, то не те переговорщики.

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Потом начали происходить ещё более дикие события, когда по возвращении на Украину расстреливали членов переговорной команды. Это вообще дикость, я такого не видела нигде, правда. Только, наверное, когда какие-то племена захватывали власть, дикари, которые имеют свою субкультуру, но не имеют никакого понятия о международном праве и вообще о законе. Можете себе представить, чтобы в европейской стране, которая хочет вступить в Евросоюз и которую как бы ждут в НАТО, переговорщики с их стороны убиваются официальными властями после того, как они возвращаются после переговоров? Это нонсенс, но это так.

В общем, стали твориться странные дела. А потом всё это закончилось тем, что на очередное российское предложение, которое было отправлено по просьбе украинской стороны, мы не получили вообще никакого ответа. Таким образом, все наши предложения повисли в воздухе. Как они захотели вести переговоры, так они их теперь, видимо, не хотят вести. Честно говоря, на это уже внимания не стоит обращать. Потому что мы знаем, что за спиной киевского режима стоят Соединённые Штаты. Диктуют тем, кто там находится, что делать.

Очень много иностранных наёмников как раз из западных стран. Причём это не наёмники, которые просто бегают с автоматами, это наёмники — инструкторы, это те люди, которые присланы руководить боевыми действиями со стороны киевского режима. Представляют они страны. Многие из них являются сотрудниками западных спецслужб. Нам всё это хорошо известно. Мы понимаем, о чём идет речь. Речь идёт о гибридной войне, прокси-войне руками киевского режима, за которым стоит коллективный Запад.

— Когда на ваши брифинги приходят западные журналисты, постоянно идут в адрес России, в ваш адрес обвинения в нарушении международного права. Такое ощущение, что из вас пытаются выудить некое признание. Скажите честно, российские официальные лица могут признать какие-то ошибки в ходе спецоперации или, может быть, своей дипломатии?

— Вы абсолютно точно отметили, что журналист должен приходить на пресс-конференцию или брифинг с вопросом. Я вижу западный мейнстрим — они приходят не с вопросами, а с какими-то прокламациями. Они составляют вопрос так, чтобы в вопросе содержалось утверждение в такой декларативной форме. Это первый момент.

Ещё очень интересно, что они, даже получив ответ, делают вид, что ты на этот вопрос не ответил. И повторяют вопрос ещё и ещё. Делается это специально, чтобы создать ощущение, что спикер не отвечает. Второй момент — чтобы сыграть на разнице ответов. В любом случае, в первом, во втором, в третьем ответе будет какая-то небольшая разница. И дальше уже сыграть на этой разнице, показать якобы имеющиеся противоречия и так далее. Мы это всё знаем, всё это проходили.

Что касается обвинений в неисполнении международного права и в том, готовы мы признавать свои ошибки или не готовы. Мы очень, мне кажется, критично относимся к реальности, анализируем свои шаги и шаги наших партнёров. Есть один маленький нюанс, о чём я вчера тоже говорила американскому журналисту.

Дело в том, что система международного права, как и любая система, предполагает равенство перед законом всех. Если кто-то считает себя выше закона и остаётся внутри системы, она перестаёт работать. Либо тот, кто ставит себя выше закона, должен эту систему покинуть и уже не являться субъектом этой правовой системы, соответственно, не иметь права на оценку того, что творится внутри системы. Либо, оставаясь внутри, всё-таки подчиняться этим самым законам.

Когда я слышу от Соединённых Штатов, будь это американские журналисты, американские политологи, американские политики, некую критику в адрес нашей страны или прямые обвинения в том, что наша страна не выполняет нормы международного права, у меня вопрос: а насколько они как страна и они как представители этой страны это самое международное право выполняют?

Я бы формулировала вопрос дальше: насколько они в принципе заинтересованы в сохранении международной правовой системы. Давайте пойдём ещё дальше: сколько усилий они приложили, чтобы изничтожить эту самую международную правовую систему. Ни одно государство не идеально. Это константа, странно это повторять. У каждого государства могут быть свои взгляды на мировые процессы.

Мы как государство признаём за другими странами право на свою национальную политику, на свои взгляды, на свои национальные интересы. Нам же в этом отказывают. Нам отказывают и в наличии нашей национальной политики, и в наличии национальных интересов, в проведении внешней и внутренней политики. Так ещё и в исполнении международного права нами же.

Когда мы апеллируем, например, к ситуации в Донбассе, нам эти самые представители США говорят: «В Донбассе же не было референдума». Мы говорим: «Ну, как же, был». Они говорят: «Но его же не признали». Мы говорим: «Хорошо, тогда референдум был в Крыму». — «А это не такой референдум, какой нужно». Где же тогда международно-правовая константа в отношении референдумов и проблематики самоопределения народов, всего того, что с этим связано?

Нужно понимать, в какой парадигме мы живём, прежде чем предъявлять эти претензии. Но самое главное, я считаю, что настало то время, когда нам нужно от бесконечного оправдывания и копания в каких-то наших внутренних терзаниях, к чему нас постоянно подвигают, переходить к абсолютно чёткому формулированию претензий к этой неолиберальной системе.

Которая поставила на сегодняшний день мир на грань глобального коллапса, введя односторонние санкции, которые отразились и на них, в том числе, и на других регионах мира. Поставляя оружие той стране, которая на протяжении многих лет убивает своих собственных граждан, я имею в виду киевский режим. И делает всё для разрушения того самого международного права, которое и заложено в основу нынешних международных отношений.