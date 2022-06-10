Лавров: всем стало ясно, что НАТО не может вершить судьбы Европы
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«То, что они не могут вершить судьбы Европы, я думаю, всем уже стало ясно», — сказал глава МИД.
ОДКБ при этом выступает в качестве уравновешивающего фактора, подчеркнул он.
«ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс», — заявил Сергей Лавров.
Ранее министр отметил, что в политическом плане вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает ситуацию лучше.