Лавров: всем стало ясно, что НАТО не может вершить судьбы Европы

Короткая ссылка
Тот факт, что НАТО не может вершить судьбы Европы, понятен уже всем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: всем стало ясно, что НАТО не может вершить судьбы Европы
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«То, что они не могут вершить судьбы Европы, я думаю, всем уже стало ясно», — сказал глава МИД.

ОДКБ при этом выступает в качестве уравновешивающего фактора, подчеркнул он.

«ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс», — заявил Сергей Лавров.

Ранее министр отметил, что в политическом плане вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает ситуацию лучше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить