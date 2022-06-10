Лавров: всем стало ясно, что НАТО не может вершить судьбы Европы

Тот факт, что НАТО не может вершить судьбы Европы, понятен уже всем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что они не могут вершить судьбы Европы, я думаю, всем уже стало ясно», — сказал глава МИД.

ОДКБ при этом выступает в качестве уравновешивающего фактора, подчеркнул он.

«ОДКБ выступает в качестве, ну если хотите, балансира тех действий, которые, как правило, нелегитимно предпринимает Североатлантический альянс», — заявил Сергей Лавров.

Ранее министр отметил, что в политическом плане вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает ситуацию лучше.