Лавров: очевидно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше

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В политическом плане вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не сделает ситуацию лучше, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: очевидно, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не сделает ситуацию лучше
  • РИА Новости

«Нас может касаться только одно — если вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет создавать прямые угрозы нашей безопасности. То, что в политическом плане это не сделает ситуацию лучше, по-моему любому вменяемому политику очевидно», — заявил Лавров.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не смогут согласовать к саммиту в Мадриде, который должен пройти 28—29 июня.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera отметил, что сложно делать прогнозы относительно сроков вступления страны в НАТО.

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