МИД Польши: вопрос членства Финляндии и Швеции в НАТО не будет согласован к концу июня

В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не смогут согласовать к саммиту в Мадриде, который должен пройти 28—29 июня.

«Я считаю, что Мадрид — это слишком близкий срок. Если речь идёт о приёме в НАТО новых членов, то это намного более длительный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это не так быстро и не так просто. Это займёт как минимум несколько месяцев», — сказал глава МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. Его слова приводит РИА Новости.

Политик также высказался о Турции, которая на сегодняшний день не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он считает, что членство будет одобрено Турцией.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera заявил, что сложно делать прогнозы относительно сроков вступления страны в Североатлантический альянс.