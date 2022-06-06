В Кремле заявили, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии

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Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии
  • © Пресс-служба президента РФ

Таким образом он прокомментировал слова главы Полиции безопасности Финляндии (SUPO) Антти Пелттари, который назвал удивительным отсутствие давления со стороны России на страну из-за её желания вступить в НАТО.

«Я просто хочу напомнить слова президента (России Владимира. — RT) Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», — заявил Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не смогут согласовать к саммиту в Мадриде, который должен пройти 28—29 июня.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera отметил, что сложно делать прогнозы относительно сроков вступления страны в НАТО.

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