Глава SUPO: в Финляндии удивлены позицией России по перспективе членства страны в НАТО

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Глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари в беседе с Financial Times назвал удивительным отсутствие давления со стороны России на страну из-за её желания вступить в НАТО.

«Пока всё достаточно спокойно и будем надеяться, что всё так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», — цитирует его РИА Новости.

Глава финской разведки при этом не стал уточнять, какой реакции в Хельсинки ожидали от Москвы в отношении желания присоединения Финляндии к НАТО.

«Они заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет», — предположил Пелттари.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили, что членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не смогут согласовать к саммиту в Мадриде, который должен пройти 28—29 июня.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Corriere della Sera отметил, что сложно делать прогнозы относительно сроков вступления страны в НАТО.

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