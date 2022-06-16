Захарова прокомментировала внесение российского омбудсмена в санкционный список Британии
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», — написала она в Telegram.
Ранее стало известно о включении в санкционный перечень Великобритании патриарха Кирилла и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.
Под рестрикции также подпали депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава совета директоров группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.
В МИД России заявили, что продолжат работу над расширением стоп-листа в отношении граждан Великобритании.