Захарова прокомментировала внесение российского омбудсмена в санкционный список Британии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение властями Великобритании российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в санкционный список.
Захарова прокомментировала внесение российского омбудсмена в санкционный список Британии
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно о включении в санкционный перечень Великобритании патриарха Кирилла и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Под рестрикции также подпали депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава совета директоров группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин.

В МИД России заявили, что продолжат работу над расширением стоп-листа в отношении граждан Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить