«Юнион»: серийный номер доказал, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ

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Донецкий телеканал «Юнион» сообщил, что, судя по фотографиям из Краматорска, ракета «Точка-У», ударившая по вокзалу города, была украинской.

«Точка-У», унёсшая десятки жизней мирных жителей Краматорска, числилась на балансе ВСУ — расшифрован её серийный номер», — сообщается в Telegram-канале СМИ.

В интернете появился серийный номер ракеты «Точка-У», упавшей накануне на вокзал в Краматорске — Ш91579.

Ранее украинские боевики использовали ракеты из той же серии со следующими номерами: Бердянск — Ш915611 (2022), Мелитополь — Ш915516 (2022).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.

Согласно последним данным, в результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Ещё по меньшей мере 100 человек получили ранения.

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