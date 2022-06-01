Лавров: «агрессивное русофобское крыло» пытается военизировать Евросоюз

Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюзу нужно научиться использовать язык силы, являются скорее «игрой словами», однако дыма без огня не бывает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в ЕС возникло «агрессивное русофобское крыло».

Это крыло, добавил министр, долгие годы навязывало свою позицию всем остальным, спекулируя на принципе «солидарности и консенсуса».

«Это крыло сейчас свою активность наращивает. Заявления Борреля, при всей неадекватности воинственных слов, звучащих из уст главного дипломата Евросоюза, они отражают тенденцию, навязываемую вот этим агрессивным меньшинством всему Европейскому союзу», — сказал Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Военизированный Евросоюз — это «их идеал», подчеркнул он.

«Причём не просто военизированный Евросоюз в качестве стратегически автономного игрока — ни в коем случае. Это придаток Североатлантического альянса. Это впрямую не говорится, но по всем фактам можно сделать однозначный вывод, что именно это сейчас является задачей тех, кто хочет сплотить весь Запад под непререкаемым командованием Вашингтона», — заключил министр иностранных дел.

Жозеп Боррель ранее заявил, что Европа должна научиться «использовать язык силы».

9 апреля он также выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений. Сергей Лавров выразил мнение, что Боррелю не помешало бы помнить, что он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе.