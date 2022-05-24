Жозеп Боррель: Европа должна научиться использовать язык силы

Европа должна научиться «использовать язык силы», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS).

«Европа должна научиться использовать язык силы… Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжёлой силы, не обязательно военной, но тяжёлой», — цитирует его РИА Новости.

Также Боррель призвал европейские страны «проявлять инициативу и строить коалиции», искать партнёров не только среди стран-единомышленниц.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Боррелю не помешало бы помнить, что он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе.