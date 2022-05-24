Жозеп Боррель: Европа должна научиться использовать язык силы

Короткая ссылка
Европа должна научиться «использовать язык силы», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на мероприятии, организованном Исследовательским центром европейской политики (CEPS).
Жозеп Боррель: Европа должна научиться использовать язык силы
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Европа должна научиться использовать язык силы… Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжёлой силы, не обязательно военной, но тяжёлой», — цитирует его РИА Новости.

Также Боррель призвал европейские страны «проявлять инициативу и строить коалиции», искать партнёров не только среди стран-единомышленниц.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса. 11 апреля он подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

В Москве предложили Боррелю «приехать на поле боя» после его заявлений.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Боррелю не помешало бы помнить, что он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить