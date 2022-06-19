Формальные исключения: как в Москве отвергли позицию ЕС об отсутствии влияния санкций на продовольственную безопасность

Заявления Брюсселя, что санкции против России не угрожают глобальной продовольственной безопасности, не имеют под собой оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, об этом свидетельствуют рекомендации Еврокомиссии, которые предлагают затруднить доступ на внутренние рынки ЕС товаров из России и Белоруссии, которые не находятся под санкциями. Эксперты отмечают, что власти Евросоюза хотят переложить ответственность за свои непродуманные действия, ухудшающие жизнь граждан ЕС, на Россию.

Заявления европейских политиков о том, что антироссийские санкции не угрожают мировой продовольственной безопасности, теряют смысл на фоне дополнительных препятствий, которые ставятся перед товарами из РФ и Белоруссии, не подпадающими под ограничения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала рекомендации Еврокомиссии, в которых национальным аккредитационным органам ЕС предлагается прекратить предоставлять услуги по оценке соответствия нормам союза для товаров из России и Белоруссии, которые не подпадают под действие рестрикций.

«Есть все основания полагать, что подобные циркуляры Еврокомиссия рассылает по есовским столицам и по другим вопросам. В этой связи громогласные заявления Брюсселя, в частности относительно того, что введённые санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит, не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счётом ничего не стоят», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

По словам дипломата, чиновники ЕС ведут целенаправленную закулисную работу по навязыванию странам союза максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией.

«В расчёт не принимаются ни последствия для экономики самого Евросоюза, ни третьих государств, включая беднейшие страны, которые могут максимально пострадать от продовольственного кризиса и об интересах которых в ЕС на словах так сильно пекутся. И после всего этого в Евросоюзе не стесняются лицемерно утверждать, что не имеют никакого отношения к сложностям, возникающим у наших экспортёров с доставкой российских зерновых и удобрений в развивающиеся страны. Пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Сами наделали кучу ошибок»

Широкие экономические санкции в отношении России европейские страны стали вводить после начала спецоперации на Украине. Однако функционеры и первые лица государств Евросоюза отрицают, что эти ограничительные меры оказали прямое влияние на продовольственный кризис в самом ЕС и других странах мира. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подобные утверждения «российской дезинформацией».

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Выступая перед журналистами 31 мая по итогам саммита ЕС в Брюсселе, фон дер Ляйен заявила, что единственная причина продовольственного кризиса заключается в вооружённом конфликте на Украине.

Однако в России неоднократно подчёркивали, что эта позиция — лишь попытка руководства Европы и США снять с себя ответственность за недальновидные политические решения. Так, президент Владимир Путин в начале июня напомнил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия стала складываться задолго до начала спецоперации на Украине.

«Она начала складываться ещё с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели и нужно было восстанавливать мировую экономику», — отметил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Глава государства также обратил внимание на то, что после начала спецоперации западные страны стали предпринимать шаги, усугубившие ситуацию на мировых рынках сельскохозяйственных удобрений.

«От количества удобрений зависит урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрений нет, то нет и нужного объёма производимой сельскохозяйственной продукции. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут, на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом является Россия», — подчеркнул Путин.

Президент также отверг обвинения со стороны Запада в том, что Россия якобы препятствует вывозу зерна с территории Украины, чего активно добиваются страны ЕС, США и Великобритания. Путин назвал блефом подобные заявления и подчеркнул, что единственное препятствие для вывоза зерна через украинские порты — это их минирование украинской же стороной.

Владимир Путин

РИА Новости

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Российский лидер напомнил, что Москва дала гарантии западным коллегам в обеспечении мирного прохода судов с зерном в международные воды и что не будет пользоваться ситуаций для атак с моря, если киевский режим разминирует подконтрольные ему порты. Также Москва готова обеспечить вывоз зерна через подконтрольные российским силам порты Азовского моря, добавил президент. Кроме того, зерно можно вывезти через Румынию, Венгрию, Польшу или Белоруссию.

«Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует», — резюмировал Путин.

Однако президент Украины Владимир Зеленский позднее отказался экспортировать зерно через Белоруссию, откуда оно могло бы быть доставлено в прибалтийские порты.

«Нам предлагали ехать (экспортировать зерно. — RT) через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объём. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», — приводит слова Зеленского РБК Украина.

«Особая форма поведения»

По мнению президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, действия европейских чиновников политически мотивированы и приведут к серьёзным последствиям на рынке продовольствия ЕС.

«Это выглядит как извращённая попытка самоубийства. С одной стороны, Россия обвиняется в росте цен на продовольствие, с другой — ставятся препятствия её товарам и не дают России эти цены снизить. Это похоже на кампанию в США, где в повышении цен на бензин обвиняют лично Владимира Путина. Такого не было даже во времена холодной войны», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Еврокомиссия

AP

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В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил в комментарии RT, что европейская бюрократия не способна адекватно контролировать такой большой процесс, как введение ограничительных мер против экспорта продовольствия и других товаров из России.

«Страны-санкционеры уже сами запутались в том, что влияет, а что не влияет на ситуацию с ценами. С помощью этих словесных ухищрений, исключений из санкционного списка продовольствия и удобрений, при этом введения дополнительных рекомендаций в ЕК просто пытаются запутать европейскую общественность по поводу сложной ситуации, в которую они вогнали экономику своими недальновидными действиями. Сейчас они говорят одно, завтра будут говорить другое. Это попытки избежать ответственности за глупые решения, которые принимались и продолжают приниматься», — сказал эксперт.

Заявления о том, что санкции против России якобы никак не влияют на продовольственные цены, направлены на то, чтобы снять с себя ответственность перед населением стран — членов ЕС, считает Мухин.

«Это особая форма поведения, когда люди начинают лгать и не могут остановиться. Они в принципе склонны перекладывать с больной головы на здоровую. Сейчас европейские чиновники пытаются переложить со своей больной головы на здоровую российскую голову все свои просчёты, ошибки и выйти сухими из воды», — подчеркнул собеседник RT.

При этом санкции широкого спектра против России, даже несмотря на наличие формальных исключений, обернутся нарушением логистических цепочек и приведут к неизбежному росту цен, отметил Мухин.

«Такая ситуация приведёт к серьёзнейшим логистическим диспропорциям и нарушениям логистических цепочек с соответствующими последствиями для многих отраслей экономики, начиная с энергетики, и заканчивая продовольственными товарами. Думаю, что те, кто вменял России санкции и заставлял это делать другие страны, — они не просчитали подобный эффект, за что теперь будут расплачиваться глубочайшим и всеобъемлющим кризисом», — заключил эксперт.