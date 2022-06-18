Захарова: заявления ЕС об отсутствии угрозы продовольственной безопасности ничего не стоят

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Заявления Евросоюза о том, что санкции не несут угрозы продовольственной безопасности, ничего не стоят, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: заявления ЕС об отсутствии угрозы продовольственной безопасности ничего не стоят
  • РИА Новости

Так дипломат прокомментировала ранее размещённые на сайтах профильных ведомств ряда стран — членов ЕС рекомендации Еврокомиссии о прекращении предоставления услуг по оценке соответствия. Речь идёт в том числе о товарах российских и белорусских предприятий, не подпадающих под действие санкций.

«Громогласные заявления Брюсселя, в частности относительно того, что введённые санкции формально не затрагивают экспорт российского продовольствия и удобрений, а значит, не угрожают глобальной продовольственной безопасности, ровным счётом ничего не стоят», — заявила она.

По словам Захаровой, публично в Евросоюзе говорят одно, а на деле чиновники ведут целенаправленную закулисную работу по навязыванию странам — членам союза максимально широкого применения ограничений на взаимодействие с Россией.

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Власти Калининграда ожидают от Еврокомиссии разъяснений в отношении запрета Литвы на транзит.

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