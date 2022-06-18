В МИД России призвали ЕС перестать вводить мировое сообщество в заблуждение

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала представителей Евросоюза перестать вводить международное сообщество в заблуждение о том, будто Европа не имеет отношения к сложностям российских экспортёров с доставкой зерновых и удобрений в развивающиеся страны.

«Пора перестать вводить международное сообщество в заблуждение... Данные рекомендации (Еврокомиссии о прекращении предоставления услуг по оценке соответствия. — RT) являются наглядным свидетельством того, что Еврокомиссия не только смотрит сквозь пальцы на практику расширительной трактовки еэсовского санкционного законодательства, но и активно её насаждает», — говорится в заявлении дипломата.

Захарова отметила, что Брюссель, не стесняясь, призывает страны — члены Евросоюза разрывать сотрудничество с Россией даже по техническим вопросам и в сферах, которые не подпадают под действие антироссийских рестрикций.

Ранее на сайтах профильных ведомств ряда стран — членов ЕС были опубликованы рекомендации Еврокомиссии о прекращении предоставления услуг по оценке соответствия. Речь идёт в том числе о товарах российских и белорусских предприятий, не подпадающих под действие санкций.

Захарова подчеркнула, что заявления Евросоюза о том, что санкции не несут угрозы продовольственной безопасности, ничего не стоят.

2 июня делегация Франции в Совете ЕС заявила, что постпреды стран — членов Европейского союза утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Новый пакет санкций предусматривает отключение от системы SWIFT некоторых российских банков, в том числе Сбербанка, а также одного белорусского банка, продление запрета на экспорт в Россию ряда товаров, в частности химической и высокотехнологической продукции, запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору, запрет трёх российских СМИ, запрет на оказание консультационных услуг для российских операторов, запрет на импорт нефти из России морем, который, как указывает французская сторона, будет дополнен «в ближайшее время» запретом на импорт нефти из России по трубопроводу и т. д.