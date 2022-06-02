Постпредство Франции в Совете ЕС рассказало детали новых санкций против России

Делегация Франции в Совете ЕС заявила, что постпреды стран — членов Европейского союза утвердили юридические тексты шестого пакета санкций против России, включая нефтяное эмбарго.

Об этом делегация написала в своих соцсетях.

«Совет постпредов утвердил шестой пакет санкций в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС 30 и 31 мая», — цитирует сообщение РИА Новости.

В заявлении уточняется, что новый пакет санкций предусматривает отключение от системы SWIFT некоторых российских банков, в том числе Сбербанка, а также одного белорусского банка, продление запрета на экспорт в Россию ряда товаров, в частности химической и высокотехнологической продукции, запрет на оказание услуг российскому нефтяному сектору, запрет трёх российских СМИ, запрет на оказание консультационных услуг для российских операторов, запрет на импорт нефти из России морем, который, как указывает французская сторона, будет дополнен «в ближайшее время» запретом на импорт нефти из России по трубопроводу и т. д.

Ранее СМИ сообщали, что послы европейских стран утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе предусматривающий частичное отложенное эмбарго на поставки российской нефти.