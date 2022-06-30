Байден: американцам придётся переплачивать за бензин столько времени, сколько потребуется

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Американцам придётся переплачивать за бензин «столько времени, сколько потребуется», чтобы не допустить «победы России на Украине», заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Мадриде.
Байден: американцам придётся переплачивать за бензин столько времени, сколько потребуется
  • AP
  • © Matthias Schrader

Отвечая на вопрос, как долго американцам придётся покупать бензин по завышенным ценам, Байден сказал: «Столько, сколько будет нужно для того, чтобы не дать Украине проиграть России».

«Причина, по которой растут цены на бензин, — это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием — Россия», — утверждает американский президент.

  • Байден: американцам придётся переплачивать за бензин столько времени, сколько потребуется

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

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