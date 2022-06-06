Путин: многолетние ошибки Запада привели к волне инфляции

Санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции, заявил президент России Владимир Путин.

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», — говорится в обращении Путина к организаторам Петербургского международного экономического форума, размещённом на сайте Кремля.

По его словам, данные ошибки также привели к росту бедности и дефициту продовольствия.

Также Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.