Путин: многолетние ошибки Запада привели к волне инфляции

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Санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: многолетние ошибки Запада привели к волне инфляции
  • РИА Новости

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции», — говорится в обращении Путина к организаторам Петербургского международного экономического форума, размещённом на сайте Кремля.

По его словам, данные ошибки также привели к росту бедности и дефициту продовольствия.

Также Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.

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