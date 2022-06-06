Путин: 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета

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Российский президент Владимир Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета, а её экономика сохранит курс на международное сотрудничество.
Путин: 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета
  • РИА Новости

Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам и гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Убеждён, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду, что российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.

Ранее Путин заявил, что благосостояние граждан является ключевым приоритетом российских властей.

Он также выразил уверенность в том, что инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%.

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