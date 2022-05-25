Путин назвал благосостояние граждан ключевым приоритетом властей России

Президент России Владимир Путин заявил, что благосостояние граждан является ключевым приоритетом российских властей.

По его словам, власти должны смотреть в будущее и выстраивать свою работу, опираясь на обозначенные приоритеты.

«А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.