Путин назвал благосостояние граждан ключевым приоритетом властей России

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Президент России Владимир Путин заявил, что благосостояние граждан является ключевым приоритетом российских властей.
Путин назвал благосостояние граждан ключевым приоритетом властей России
  • РИА Новости

По его словам, власти должны смотреть в будущее и выстраивать свою работу, опираясь на обозначенные приоритеты.

«А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.

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