Путин назвал благосостояние граждан ключевым приоритетом властей России
- РИА Новости
По его словам, власти должны смотреть в будущее и выстраивать свою работу, опираясь на обозначенные приоритеты.
«А наш ключевой и неизменный приоритет — это рост благосостояния и качества жизни граждан», — подчеркнул Путин.
RT ведёт прямую трансляцию.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.