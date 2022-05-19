Орешкин не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе

Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.

«На следующей неделе глава государства проведёт Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — цитирует его Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.