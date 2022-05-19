Орешкин не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе
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«На следующей неделе глава государства проведёт Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — цитирует его Интерфакс.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.