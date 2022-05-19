Орешкин не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе

Короткая ссылка
Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе.
Орешкин не исключил принятия решений по индексации соцвыплат на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«На следующей неделе глава государства проведёт Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — цитирует его Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить