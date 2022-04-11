Путин поручил кабмину представить предложения об индексации соцвыплат и пенсий

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, социальных выплат, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины прожиточного минимума.

«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также российский лидер поручил кабмину представить идеи по повышению зарплат работникам бюджетных сфер, а также увеличению МРОТ и величины прожиточного минимума.

Ранее Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что с 1 апреля социальные и государственные пенсии были проиндексированы на 8,6%.