Путин поручил кабмину представить предложения об индексации соцвыплат и пенсий
- РИА Новости
«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Также российский лидер поручил кабмину представить идеи по повышению зарплат работникам бюджетных сфер, а также увеличению МРОТ и величины прожиточного минимума.
Ранее Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что с 1 апреля социальные и государственные пенсии были проиндексированы на 8,6%.