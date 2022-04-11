Президент России Владимир Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства по доходам.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам», — отмечается в поручении.

Президент поручил представить первый доклад до 15 июля, а затем — ежеквартально.

Ранее Путин поручил обеспечить выполнение национальных целей и стратегических задач в полном объёме.