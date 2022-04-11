Путин поручил обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов России обеспечить в 2022 году снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам», — отмечается в поручении.
Президент поручил представить первый доклад до 15 июля, а затем — ежеквартально.
Ранее Путин поручил обеспечить выполнение национальных целей и стратегических задач в полном объёме.