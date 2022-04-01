В Совфеде рассказали об индексации социальных и государственных пенсий с 1 апреля

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что с 1 апреля социальные и государственные пенсии будут проиндексированы на 8,6%.

В России есть четыре вида социальных пенсий: по старости, по инвалидности, по потере кормильца. Также социальные пенсии начисляют детям, оба родителя которых неизвестны.

«Эти пенсии повышают на уровень коэффициента роста прожиточного минимума за прошедший год. В законе о бюджете на 2022 год была запланирована индексация этих выплат на 7,7%, но это изначально была лишь прогнозная величина. В итоге решено, что индексацию социальных и государственных пенсий проведут на 8,6%», — рассказала Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

Одновременно с социальными пенсиями индексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Их выплачивают в том числе участникам Великой Отечественной войны; награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; людям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Кроме того, сенатор напомнила, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о дополнительной индексации других видов выплат.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области сократили срок назначения выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям до трёх лет.