«Свидетельствуют о тесном сотрудничестве»: Росгвардия нашла доказательства работы миссии ОБСЕ в интересах СБУ

В Херсонской области обнаружены свидетельства сотрудничества наблюдателей ОБСЕ с украинскими спецслужбами. Как заявили в Росгвардии, спецназ ведомства нашёл соответствующие документы в доме бывшего главы СБУ по Херсонской области. Из находок следует, что миссия ОБСЕ вела разведывательную работу в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО.

Спецназ Росгвардии обнаружил документы, свидетельствующие о работе сотрудников миссии ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

Как говорится в сообщении ведомства, документы были найдены в ходе осмотра дома бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко.

Росгвардейцы нашли документы международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне и пользовались личным покровительством Савченко. Отмечается, что местные жители также подтвердили частое присутствие сотрудников ОБСЕ в доме экс-главы СБУ Херсона.

«Спецназовцы Росгвардии изъяли рукописную схему мест дислокации подразделений Вооружённых сил Российской Федерации в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО», — заявили в Росгвардии.

Отмечается, что найденные документы «свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи».

Посол ЛНР — об иностранных наёмниках в рядах ВСУ

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что обнаруженные в Северодонецке и Лисичанске документы, указывающие на присутствие наёмников в рядах ВСУ, применят на предстоящем трибунале.

«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Мирошника, спецслужбы ЛНР и России выясняют, какие именно функции выполняли иностранцы в ВСУ. По словам посла, зарубежные инструкторы планировали фортификацию украинских войск в Северодонецке и Лисичанске и ставили задачи подразделениям.

«Здесь огромное количество боекомплекта, произведённого Западом, здесь инструкторы, которые учили воевать, здесь были наёмники, которые были узкими специалистами, которые приехали сюда «на сафари» — убивать или показывать, как это делать. Их участие здесь, к сожалению, непосредственное», — заключил Мирошник.

Генштаб ВСУ подтвердил отступление из Лисичанска

В Генштабе Украины 3 июля подтвердили отход войск из расположенного в Луганской Народной Республике Лисичанска.

«После тяжёлых боёв за Лисичанск силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Telegram.

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Как отметили в украинском Генштабе, российские войска обладают «кратным превосходством» в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе. В сообщении отмечается, что продолжение обороны Лисичанска «привело бы к роковым последствиям».

Отвод войск также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В видеообращении в Telegram он заявил, что ВСУ вернутся в регион «благодаря тактике и наращиванию поставок современного оружия».

Отметим, что ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении Лисичанска. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 3 июля доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

Тем временем украинские войска продолжают обстрелы территории ДНР. Как заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 06:05 мск Горловку обстреляли из миномётов калибра 120 мм, выпущено шесть снарядов.

В 07:00 украинские войска вели обстрел населённого пункта Пантелеймоновка, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

За предшествующие этому сутки противник обстрелял территорию ДНР более 40 раз. По данным СЦКК, в результате этих действий погибли пять гражданских лиц, ещё 20 мирных жителей получили ранения.