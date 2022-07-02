«Наши подразделения уже в центре города»: что известно об освобождении Лисичанска союзными силами РФ и ЛНР

Союзные войска РФ и Луганской Народной Республики взяли под контроль город Лисичанск, расположенный на западной границе ЛНР. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, подразделения союзных сил уже находятся в центре города и ведут его зачистку. Как отметил Кадыров, отступающие украинские войска разрушили ряд административных зданий города, а также могли оставить после себя мины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии Лисичанска союзными силами и сообщил ряд деталей.

«Объявляю вам: Лисичанск наш! Наши подразделения находятся в центре города», — сказал он на записи, опубликованной в Telegram.

Он также заявил, что в центральном парке города установлено красное Знамя победы в ознаменование освобождения Лисичанска от украинских националистических формирований.

«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — заявил Кадыров.

Кадыров пояснил, что часть войск прошла весь город с боем до самого центра, в то время как другие подразделения заходили в Лисичанск с флангов, освобождая квартал за кварталом.

Он отметил, что в городе оставались мирные жители, однако украинские силы не дали им покинуть город. «Для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения», — добавил Кадыров.

Он напомнил о привычке украинских войск расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. «Сейчас зачистка города является приоритетной задачей», — пояснил глава Чечни.

Кадыров отметил, что отступающие украинские войска разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу союзных сил.

«Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации», — написал Кадыров. По его словам, тактика украинских военных формирований заключается в том, чтобы оставить после себя как можно больше разрушений, лишить города и посёлки инфраструктуры, чтобы впоследствии обвинить Россию.

Помощник Кадырова Апты Алаудинов уточнил, что территория Лисичанска, возможно, будет зачищена уже к вечеру 2 июля.

«Город полностью под нашим контролем, на окраинах нам чуть-чуть надо до конца довести зачистку, — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24». — Я так думаю, к вечеру мы уже сможем доложить Рамзану Ахматовичу (Кадырову. — RT), что основные зачистки уже проведены».

Вместе с тем Алаудинов отметил, что общая работа по зачистке города будет продолжаться день или два, пока не будут осмотрены все помещения и укрытия.

Позднее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев также подтвердил, что силы республики вошли в Лисичанск и находятся сейчас в районе стадиона «Шахтёр». Он отметил, что речь идёт практически о центре города.

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко также заявил, что союзные силы подавили сопротивление националистов в Лисичанске.

«Есть ещё локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определённые участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление», — цитирует Марочко РИА Новости.

Тем временем в военной комендатуре Северодонецка заявили, что в Лисичанске вскоре начнётся работа по охране общественного порядка.

«Лисичанск перешёл под полный контроль союзных сил, в ближайшее время к охране общественного порядка в городе приступят подразделения военной комендатуры ЛНР», — приводит заявление ТАСС.

Отметим, что в ходе недавних брифингов в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона несёт тяжёлые потери в боях в районе Лисичанска. Как рассказал 1 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в предшествующий этому день потери противника составили около 200 человек.

В ведомстве также отметили, что на фоне неудач ВСУ на поле боя фиксировался рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях со стороны Киева. Как отметил Конашенков, в ряде батальонов в строю оставалось не более 20% личного состава от штатной численности.

На следующий день, 2 июля, Конашенков заявил, что в районах населённых пунктов Верхнекаменка и Золотаревка, расположенных у Лисичанска, три батальона ВСУ только за сутки боёв потеряли более 50% личного состава.