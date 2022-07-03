В результате успешных боевых действий: Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Как уточнил министр, в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и другими расположенными рядом населёнными пунктами. Общая площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 кв. км.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

Шойгу отметил, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов, наиболее крупные из которых — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

Как отметил глава Минобороны, суммарная площадь освобождённых за последние сутки территорий составила 182 кв. км.

Продвижение союзных сил на Украине

Тем временем спецоперация на Украине продолжается. Как заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

«В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ», — сказал Конашенков.

По его словам, российские войска и силы Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окружённого противника. Украинская сторона несёт тяжёлые потери, отметили в Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боёв потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи», — сказал Конашенков.

Он добавил, что ударом высокоточного оружия воздушно-космических сил ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны в Харькове. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.

Кроме того, ВКС нанесли удар по базе иностранных наёмников на северной окраине города Николаева, уничтожив до 120 наёмников.

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Помимо прочего, уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого. Уничтожены 18 украинских боевиков, двое взяты в плен, остальные скрылись.

В Народной милиции ЛНР также отметили, что украинские войска несут критические потери и бросают зарубежное вооружение во время боёв.

«Так, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства противник несёт критические потери в живой силе и бронетехнике, а также бросает иностранное вооружение», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram.

Удары по украинским военным объектам

Российские войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили десять пунктов управления ВСУ, семь складов с боеприпасами, а также живую силу и военную технику противника в 15 районах. Также поражены три артиллерийских и пять миномётных взводов.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 32 пунктам управления ВСУ, складу боеприпасов, а также живой силе и военной технике в 287 районах.

Российские средства ПВО сбили два украинских Су-25 и десять украинских беспилотников. Перехвачено восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, поставленной Киеву из-за рубежа, и четыре реактивных снаряда «Ураган».

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожено 229 украинских самолётов, 134 вертолёта, 1440 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.