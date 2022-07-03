Минобороны: ВКС России уничтожили десять пунктов управления ВСУ

ВКС России высокоточным оружием уничтожили десять пунктов управления ВСУ в ДНР, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщило российское Министерство обороны.

Также уничтожено семь складов с боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Николаевской областях, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 15 районах, говорится в заявлении.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено три артиллерийских и пять миномётных взводов в ДНР и ЛНР.

Вместе с тем армия России нанесла удар по пункту дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны в Харькове.

В результате уничтожены более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники.