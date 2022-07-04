Спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

Об этом сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

«Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Как следует из найденных документов, представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко. Кроме того, частое присутствие сотрудников ОБСЕ в этом доме подтвердили свидетели из числа местных жителей.

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ восемь лет успешно имитировала содействие урегулированию в Донбассе, а на деле вела пропаганду в поддержку Киева.