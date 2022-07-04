Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб

Короткая ссылка
Спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
Росгвардия нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб
  • Legion-Media

Об этом сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

«Спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Как следует из найденных документов, представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко. Кроме того, частое присутствие сотрудников ОБСЕ в этом доме подтвердили свидетели из числа местных жителей.

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ восемь лет успешно имитировала содействие урегулированию в Донбассе, а на деле вела пропаганду в поддержку Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить