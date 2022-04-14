В ЛНР заявили о задержании второго сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

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Министерство госбезопасности (МГБ) Луганской Народной Республики задержало второго сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по подозрению в государственной измене.
В ЛНР заявили о задержании второго сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
  • globallookpress.com
  • © Alexander Rekun

«МГБ ЛНР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного Кодекса ЛНР (государственная измена), задержан сотрудник луганской команды Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, сотрудник миссии в ущерб безопасности ЛНР периодически передавал сведения представителям иностранных спецслужб, действующим с легальной позиции ОБСЕ.

Отмечается, что задержанный даёт признательные показания.

Ранее в ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.

9 апреля Госкомитет обороны ДНР признал неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики.

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