Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики

Деятельность СММ ОБСЕ на территории ДНР признали неправомерной. Об этом говорится в распоряжении Госкомитета обороны республики.

«Распоряжаюсь признать неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание её представителей — нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим распоряжением», — говорится в тексте документа.

Сотрудникам СММ предписано вывезти имущество организации и исполнить все финансовые обязательства на территории ДНР, а также покинуть республику не позднее 30 апреля.

Распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.