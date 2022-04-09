Власти ДНР признали неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики
«Распоряжаюсь признать неправомерным осуществление деятельности СММ ОБСЕ на территории Донецкой Народной Республики, а пребывание её представителей — нежелательным, за исключением лиц, задействованных в выполнении мероприятий в соответствии с настоящим распоряжением», — говорится в тексте документа.
Сотрудникам СММ предписано вывезти имущество организации и исполнить все финансовые обязательства на территории ДНР, а также покинуть республику не позднее 30 апреля.
Распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.