Глава МИД ДНР заявила о задержании в республике сотрудника миссии ОБСЕ

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом информирует Донецкое агентство новостей.
Глава МИД ДНР заявила о задержании в республике сотрудника миссии ОБСЕ
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«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан», — сообщила Никонорова.

По её словам, проводится доследственная проверка. Как она отметила, есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

В конце марта постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российских специалистов выдавливали из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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