Глава МИД ДНР заявила о задержании в республике сотрудника миссии ОБСЕ

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан», — сообщила Никонорова.

По её словам, проводится доследственная проверка. Как она отметила, есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.

В конце марта постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российских специалистов выдавливали из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.