Глава МИД ДНР заявила о задержании в республике сотрудника миссии ОБСЕ
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«У правоохранительных органов республики есть вопросы (к ОБСЕ), поскольку один из сотрудников был задержан», — сообщила Никонорова.
По её словам, проводится доследственная проверка. Как она отметила, есть основания полагать, что местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия в ДНР, несовместимые с мандатом СММ.
В конце марта постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российских специалистов выдавливали из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.