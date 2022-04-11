В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене
«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР («Государственная измена»), задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленные против безопасности республики.
Ранее Госкомитет обороны ДНР признал неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики.
Сотрудникам миссии предписано покинуть ДНР в срок до 30 апреля.
Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.