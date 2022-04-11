В ЛНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене

Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики задержало сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по подозрению в госизмене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса ЛНР («Государственная измена»), задержан сотрудник луганской команды Специальной мониторинговой миссии на Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, сотрудник миссии передал иностранной организации сведения, направленные против безопасности республики. Ранее Госкомитет обороны ДНР признал неправомерной деятельность СММ ОБСЕ на территории республики. Сотрудникам миссии предписано покинуть ДНР в срок до 30 апреля. Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила о задержании в ДНР местного жителя, работавшего в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.