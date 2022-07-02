В МИД ЛНР заявили о работе миссии ОБСЕ в пользу Киева последние восемь лет

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Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ восемь лет успешно имитировала содействие урегулированию в Донбассе, а на деле вела пропаганду в поддержку Киева.
В МИД ЛНР заявили о работе миссии ОБСЕ в пользу Киева последние восемь лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram ведомства.

«Особенно явно свидетельствуют об этом последние восемь лет — период присутствия на Украине СММ ОБСЕ, которая, успешно имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима», — говорится в заявлении Дейнего.

По данным МИД республики, вся активность миссии ОБСЕ направлялась на «искажение сути событий и введение в заблуждение международной общественности».

Ранее сообщалось, что Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало гражданина Украины Вадима Голду, ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по подозрению в шпионаже.

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