В МИД ЛНР заявили о работе миссии ОБСЕ в пользу Киева последние восемь лет
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram ведомства.
«Особенно явно свидетельствуют об этом последние восемь лет — период присутствия на Украине СММ ОБСЕ, которая, успешно имитируя содействие урегулированию конфликта в Донбассе, активно вела пропагандистскую работу, направленную на поддержку преступного неонацистского украинского режима», — говорится в заявлении Дейнего.
По данным МИД республики, вся активность миссии ОБСЕ направлялась на «искажение сути событий и введение в заблуждение международной общественности».
Ранее сообщалось, что Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало гражданина Украины Вадима Голду, ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по подозрению в шпионаже.