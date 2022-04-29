В ДНР задержали сотрудника СММ ОБСЕ по подозрению в шпионаже

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики задержало Вадима Голду, ассистента по вопросам безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, гражданина Украины, по подозрению в шпионаже, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«Данный гражданин, действуя умышленно по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих НМ ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения», — говорится в тексте заявления.

Следственный отдел МГБ ДНР возбудил уголовное дело по ст. 321 УК ДНР «Шпионаж».

15 апреля стало известно, что Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.

По данным ведомства, сотрудники ОБСЕ в ДНР фиксировали при помощи видеотехники местоположение подразделений Народной милиции республики, госорганов и учреждений, после чего передавали данные представителям иностранных разведывательных органов.

Позже председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек организации Хельга Мария Шмид сообщили о планах закрыть Специальную мониторинговую миссию на Украине.