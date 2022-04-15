Генпрокуратура ДНР возбудила дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ 

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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ 
  • РИА Новости

«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», — приводит сообщение ТАСС.

По информации прокуратуры, сотрудники ОБСЕ, находясь в ДНР, фиксировали при помощи видеотехники местоположение подразделений Народной милиции республики, госорганов и учреждений. По данным ведомства, после этого они передавали данные, составляющие гостайну, представителям иностранных разведывательных органов, включая украинские спецслужбы. 

Ранее Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

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