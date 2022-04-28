Председатель и генсек ОБСЕ заявили о намерении закрыть СММ на Украине
- AP
«Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид объявили сегодня, что ОБСЕ предпримет немедленные шаги для закрытия Специальной мониторинговой миссии на Украине», — говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
Рау отметил, что ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность на Украине в соответствии с существующими обязательствами в рамках ОБСЕ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, противозаконной деятельностью, что нанесло ущерб репутации организации.
Два сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ были задержаны по подозрению в государственной измене.
Также Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.