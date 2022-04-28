В СММ ОБСЕ в Донбассе опровергли обвинения в ненадлежащем обмене информацией

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В ОБСЕ назвали необоснованными обвинения в ненадлежащей передаче информации в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации в Донбассе.
В СММ ОБСЕ в Донбассе опровергли обвинения в ненадлежащем обмене информацией
  • AP

«СММ ОБСЕ публично, объективно, фактологически и прозрачно освещала ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию на Украине. Миссия полностью подотчётна за всю свою деятельность всем государствам — участникам ОБСЕ. Обвинения в ненадлежащем обмене информацией необоснованны», — говорится в сообщении ОБСЕ в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, противозаконной деятельностью, что нанесло ущерб репутации организации.

Два сотрудника луганской команды Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ были задержаны по подозрению в государственной измене.

Также Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ. 

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