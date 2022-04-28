Захарова: сотрудники СММ ОБСЕ занимались противозаконной деятельностью в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что ряд сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, противозаконной деятельностью, что нанесло ущерб репутации организации.

По её словам, компетентные органы Луганской и Донецкой народных республик обнаруживают всё новые свидетельства противоправной деятельности отдельных сотрудников СММ ОБСЕ на Украине.

«Особое беспокойство вызывает факт системного взаимодействия некоторых наблюдателей с украинскими вооружёнными силами и спецслужбами. Сообщается о том, что сотрудники СММ ОБСЕ регулярно передавали им и представителям иностранных разведок сведения о местах расположения частей и подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР, прочую информацию, которая способна нанести ущерб безопасности республик и гражданского населения», — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД добавила, что, согласно имеющимся фактам, для этого сотрудники СММ ОБСЕ использовали камеры миссии, которые следили за ситуацией на линии соприкосновения.

«Эти обстоятельства указывают на то, что персонал СММ ОБСЕ и её руководство действовали политизированно, предвзято и вообще занимались просто неприглядной... противозаконной, противоправной деятельностью, которая вела к усугублению ситуации», — добавила Захарова.

По её словам, действия отдельных сотрудников мониторинговой миссии нанесли серьёзный ущерб репутации ОБСЕ.

Ранее Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.

Позднее задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам.