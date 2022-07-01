«Укрыться от залпа невозможно»: как самоходные огнемёты «Солнцепёк» помогают решать задачи в ходе спецоперации

Минобороны России распространило кадры выполнения боевой задачи экипажа тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в ходе спецоперации на Украине. Удары были нанесены по военной инфраструктуре ВСУ. Как сообщают в военном ведомстве, наиболее частыми целями в Донбассе для этого вида вооружения становятся укреплённые долговременные опорные пункты, позиции ВСУ и нацбатов. Корректировка огня и контроль поражения осуществляются с помощью БПЛА. Один залп «Солнцепёка» способен уничтожить цели на площади до 40 тыс. кв. м. По мнению экспертов, ТОС-1А вносят существенный вклад прежде всего в ликвидацию укрепрайонов ВСУ, находящихся за пределами населённых пунктов.

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта тяжелой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в ходе специальной военной операции (СВО). На них запечатлены ракетные пуски и поражение позиций ВСУ, снятое видеокамерой российского беспилотника.

«Контроль и корректировка поражаемых целей проводятся расчётами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки», — говорится на сайте военного ведомства.

Уточняется, что в спецоперации самоходные огнемёты применяются для уничтожения укреплённых долговременных опорных пунктов, а также позиций ВСУ и националистических батальонов.

«ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Высокая точность залповой стрельбы по площадной цели обеспечивается за счёт прямого визирования (прицеливания) пусковой установки на цель, автоматизированного наведения на дальность стрельбы в несколько километров», — заявили в Минобороны.

ТОС-1А «Солнцепёк» на огневой позиции в ходе СВО

Кроме того, применение огнемётов оказывает устрашающее воздействие на солдат ВСУ и националистов.

«Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским военнослужащим», — добавили в российском Минобороны.

«Не имеющая аналогов»

«Солнцепёк» входит в арсенал подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Это оружие представляет собой модификацию советской огнемётной системы ТОС-1 «Буратино», которая поставлялась армии СССР в 1980-е годы.

Главным образом российский комплекс отличается уменьшенным количеством направляющих для пусков ракет (24 против 30) и новыми боеприпасами, способными поражать противника на дистанции до шести км (максимальная дальность стрельбы из «Буратино» составляет 3,6 км).

По информации Минобороны России, «Солнцепёк» предназначен для огневой поддержки пехоты, танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций противника «в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств».

«Солнцепёк» и транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) смонтированы на шасси танка Т-72. Их производство развёрнуто на площадках АО «Омский завод транспортного машиностроения» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

«ТОС-1А — мощная, не имеющая аналогов огнемётная система, высокая эффективность которой была уже не раз доказана в ходе разрешения крупных военных конфликтов. Она является уникальной для мирового рынка и не производится нигде, кроме России», — сообщается на сайте «Ростеха».

Масса ТОС-1А составляет 44,3 т, экипаж — три человека, предельная дальность стрельбы — шесть км, максимальная скорость — 60 км/ч, запас хода — 500 км. Стрельба из «Солнцепёка» производится неуправляемыми реактивными снарядами термобарического типа разработки НИИ прикладной химии (Сергиев Посад). За один залп система может выпустить 24 боеприпаса, накрыв огнём площадь до 40 тыс. кв. м.

Колонна ТОС-1А «Солнцепёк» на Параде Победы

РИА Новости

© Юлия Зырянова

Особенность термобарических снарядов заключается в том, что они образуют аэрозольное облако горючего вещества. После детонации огненная смесь способна «затечь» за любое препятствие.

Как поясняют в «Ростехе», выпущенный из «Солнцепёка» боеприпас подрывается у поверхности цели. Содержащееся в снаряде взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Таким образом, происходит объёмно-детонирующий подрыв.

«Возникшие в результате (подрыва. — RT) основные поражающие факторы — высокотемпературное поле и ударная волна — распространяются на площади до 40 тыс. квадратных метров», — говорится в материалах «Ростеха».

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что снаряды «Солнцепёка» распыляют горючее вещество в виде аэрозоля и потом подрывают образовавшееся газовое облако.

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«Аэрозольная смесь затекает в щели, окопы и ДОТы (долговременные огневые точки. — RT), затем происходит объёмный взрыв, который разрушает инженерные сооружения и уничтожает живую силу противника», — добавил Кнутов.

По словам эксперта, «Солнцепёк» способен вывести из строя практически любую технику, но наиболее страшным оружием он становится для пехоты, часто оказывая сильное деморализующее воздействие на личный состав неприятеля.

«Огнемёты применяются на поле боя более 100 лет, но по-прежнему сохраняют статус очень грозного оружия переднего края. Дело в том, что огнесмеси очень эффективны для борьбы с пехотой в ДЗОТах (деревоземляная огневая точка. — RT), бункерах, блиндажах, окопах и других, скажем так, не закрытых полностью инженерных сооружениях», — отметил Кнутов.

Несмотря на то, что «Солнцепёк», как и реактивные системы залпового огня (РСЗО), является оружием площадного поражения, он имеет высокую точность прицеливания. Это качество обеспечивается эффективной системой управления огнём, оснащённой дневным и ночным визуальными каналами, лазерным дальномером, датчиком крена и баллистическим вычислителем.

«Всё это позволяет экипажу открыть огонь по цели всего через полторы минуты после её обнаружения», — говорится в материалах «Ростеха».

Боевой пуск из ТОС-1А «Солнцепёк»

© Пресс-служба Западного военного округа

Последние годы проводится модернизация «Солнцепёка». На боевые машины устанавливаются средства динамической защиты, спутниковые системы навигации GPS/ГЛОНАСС, новые радиостанции Р-168, улучшенная аппаратура коммутации и управления.

На основе опыта, полученного в сирийской операции, на базе «Солнцепёка» была создана система ТОС-2 «Тосочка». Пусковая установка новейшего огнемётного комплекса смонтирована на колёсном шасси грузового автомобиля Урал-63706. Новая боевая машина легче, мобильнее и не нуждается в сопровождении ТЗМ, так как способна загружать боеприпасы с помощью собственного грузоподъёмного механизма.

«Плавится даже броня»

Как следует из материалов Минобороны России, поражение противника «Солнцепёком» в ходе спецоперации достигается «путём комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением». Корректировка огня и контроль поражения целей осуществляется посредством БПЛА.

Удары ТОС-1А по объектам ВСУ наносятся преимущественно в тёмное время суток. В Минобороны объясняют эту тактику соображениями безопасности и стремлением сделать атаку более неожиданной для противника.

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«Укрыться от залпа «Солнцепёка» невозможно даже в окопах и блиндажах: после попадания 200-килограммового снаряда в цель термобарическая смесь рассеивается в воздухе и взрывается под колоссальным давлением, создавая температуру в 3000 градусов. В таком пекле плавится даже стальная броня», — сообщается на сайте российского военного ведомства.

Ранее в интервью RT полковник-артиллерист Воздушно-десантных войск Андрей Смирнов заявил, что подразделения, вооружённые «Солнцепёками», способны «выжечь всё живое и неживое» даже в подземных укрытиях украинской армии.

Аналогичную точку зрения высказал и кандидат военных наук Сергей Суворов. В комментарии RT эксперт заявил, что в ходе СВО тяжёлые огнемётные системы являются одним из самых эффективных средств поражения разнообразных фортификационных сооружений ВСУ.

«По эффективности я бы сравнил термобарические боеприпасы «Солнцепёка» с объёмно-детонирующей авиационной бомбой ОДАБ-500 и её модификациями. У них тот же, по сути, принцип действия и цели поражения — это полевые фортификационные сооружения, инженерные объекты, находящиеся за пределами жилой застройки», — рассказал Суворов.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что российская армия применяет термобарическое оружие только по укрепрайонам, расположенным вне населённых пунктов. Такой подход позволяет сберечь жизни мирного населения, но объективно замедляет темпы продвижения ВС России в Донбассе.

ТОС-1А «Солнцепёк» в ходе СВО

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны России

«Огромное количество инженерных сооружений ВСУ было построено в городах, и, конечно, удары огнемётами по ним не наносятся. Чаще всего по таким целям работает артиллерия, бьющая прямой наводкой. «Солнцепёк» необходим для ликвидации в Донбассе укрепрайонов на подходе к городам, а не в их черте», — добавил Кнутов.

Кроме того, по словам эксперта, перед выходом ТОС-1А на огневые рубежи в Донбассе российская армия проводит тщательную разведку и обеспечивает прикрытие огнемётных самоходок от вражеских атак с земли и воздуха.

«У огнемётов небольшая дальность, и, конечно, каждый раз, отправляясь на боевое задание, они оказываются в зоне обстрела из танков, артиллерии, гранатомётов и мобильных ракетных комплексов. Если прикрытие грамотно организовано, то залп «Солнцепёка» становится смертоносным для противника», — резюмировал Кнутов.