«Высокая динамика боя»: каких результатов достигли российские танковые войска в ходе спецоперации на Украине

Военнослужащие танковых формирований армейского корпуса Северного флота приступили к отработке на полигонах навыков, полученных в ходе спецоперации, сообщается на сайте Минобороны РФ. В частности, они доводят до совершенства приём «танковой карусели», предполагающий постоянную смену позиции и непрерывное огневое воздействие на противника. Также известно, что во время СВО российские танкисты применяли такой сложный метод, как «фланговая стрельба» — нанесение прицельных ударов по позициям неприятеля в движении. По мнению экспертов, в ходе спецоперации российские танковые экипажи продемонстрировали высочайшую эффективность в уничтожении целей на линии фронта.

Танкисты дислоцированной в Мурманской области отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса начали применять в боевой подготовке опыт, полученный в ходе специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба Северного флота, задачи отрабатываются на газотурбинных танках Т-80БВ.

«Среди основных отрабатываемых на полигоне элементов — так называемая «танковая карусель» (фронтальная стрельба в движении с постоянной сменой позиций), отработка действий танковых экипажей в паре в наступлении и в обороне, когда осуществляется взаимное прикрытие при поочередной смене огневых позиций», — говорится на сайте Минобороны РФ.

«Танковая карусель» — тактика поочерёдной стрельбы из двух или нескольких танков, которая предполагает безостановочный огонь по неприятелю. Если в бою используются три машины, то одна наносит удары, вторая перезаряжается, а третья готовится выйти на позицию.

В пресс-службе Северного флота отметили, что действия танкистов армейского корпуса в СВО высоко оценили в Москве. Так, около 80% военнослужащих, участвовавших в спецоперации, были удостоены государственных наград.

Боевая работа бронетехники морской пехоты в ходе СВО

Минобороны РФ 2 июля опубликовало кадры боевой работы экипажа танка Т-80БВ во взаимодействии с бронетранспортёром БТР-82А. В пояснении к видео сообщается, что в ходе СВО экипажи бронетехники российской армии уверенно действуют на поле боя, «подавляя огневые точки и опорные пункты ВСУ в условиях применения противником противотанковых средств поражения».

Из открытых данных следует, что в настоящее время Сухопутные войска РФ используют преимущественно модернизированные версии Т-80БВ. На них установлены мощный силовой блок ГТД-1250, комплекс модульной динамической защиты «Реликт» и противокумулятивные решётчатые экраны.

Усовершенствованный Т-80БВ поставляется в основном арктическим и дальневосточным подразделениям ВС РФ из-за способности мгновенно заводиться на сильном морозе. Однако благодаря манёвренности и высоким боевым качествам этот танк может успешно применяться в разных природно-климатических условиях.

«На направлении главного удара»

Как полагают опрошенные RT эксперты, СВО продемонстрировала, что на современном театре военных действий (ТВД) танки сохранили роль основного средства огневого поражения на линии фронта.

«Спецоперация в очередной раз показала, что пехота не может эффективно выполнять задачи без огневой поддержки танков. Это касается и открытой местности, и городов. Как и десятилетия назад, танковые подразделения широко применяются на направлении главного удара для прорыва обороны противника», — заявил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

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Он обратил внимание на то, что современный российский танк способен уничтожить на поле боя практически любой объект в пределах прямой видимости. В зависимости от типа цели могут использоваться осколочно-фугасные, бронебойные, подкалиберные, кумулятивные боеприпасы и управляемые ракеты.

В то же время свой потенциал танковые формирования способны раскрыть лишь при хорошо организованной разведке, а также прикрытии средствами ПВО, авиации, наземными боевыми машинами и пехотой, подчеркнул Суворов.

«Почти на любом современном ТВД — и Украина, конечно же, не является исключением — танковые экипажи подстерегает множество опасностей. По ним могут быть нанесены удары армейской авиацией, беспилотниками, артиллерией и мобильными противотанковыми комплексами — ПТРК и РПГ», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что ВСУ в огромных количествах получили западные переносные системы Javelin, NLAW, Panzerfaust 3, барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и Switchblade.

Наряду с этим страны НАТО передают ВСУ артиллерийские орудия, включая самоходки CAESAR, Krab, М109, и реактивные системы залпового огня HIMARS и M270. Поставки западного тяжёлого вооружения относительно невелики, однако оно всё равно представляет угрозу для танков ВС РФ и войск народных республик, считает Суворов.

«Ещё одним условием успешного применения танков на ТВД, что проявилось в спецоперации, является расширение ситуационной осведомлённости экипажей. Несмотря на наличие нескольких типов бортовых средств наблюдения, танкистам сложно контролировать окружающую обстановку без постоянного получения информации извне», — сказал Суворов.

По его словам, проблема ситуационной осведомлённости решается применением беспилотников, тесным взаимодействием танков с другими боевыми машинами.

Колонна танков ВС РФ на начальной стадии спецоперации

© Минобороны России

Здесь, как говорят аналитики, особую роль играют боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые также участвуют в СВО.

Вооружение «Терминатора» позволяет прикрывать танки от ударов низколетящей малоскоростной авиации, бронетехники и пехоты противника. В арсенал БМПТ входят две 30-мм пушки, четыре противотанковых ракетных комплекса «Атака», два автоматических гранатомёта АГС-17Д и 7,62-мм пулемёт. Один «Терминатор» на ТВД способен заменить два БМП и один мотострелковый взвод.

Несмотря на прикрытие различными видами военной техники, во время боёв на Украине танковые экипажи ВС РФ стараются постоянно менять позиции, используя рельеф местности и естественные укрытия.

По информации Минобороны РФ, помимо «танковой карусели», в спецоперации российские танкисты применяют такой сложный тактический элемент, как «фланговая стрельба». Он предполагает огневое воздействие на неприятеля в движении. В частности, этот способ поражения противника и ухода от ответной атаки на Украине используют подразделения Морской пехоты ВС РФ. На поле боя танки «чёрных беретов» взаимодействуют с экипажами БТР.

«Стрельба по противнику ведётся, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя. При выдвижении подразделений морской пехоты выявленные огневые точки уничтожаются огнём танковых орудий, противотанковых комплексов и огнём вооружения БТР. После подавления огневых точек ВСУ позиции и укреплённые опорные пункты занимаются подразделениями морских пехотинцев», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко предположил, что в спецоперации российские танкисты используют все известные на сегодняшний день тактические приёмы, выбор которых зависит от обстановки и сил, способных поддержать действия танкистов.

«Танковая карусель» — наиболее универсальный приём. Она позволяет сохранить высокую динамику боя, обеспечить непрерывную смену позиций и огневое воздействие на врага, что сильно затрудняет прицельное применение им противотанковых средств», — пояснил Хроленко.

В свою очередь, Суворов отметил, что «танковая карусель» эффективна в ситуациях, когда оборона противника установлена и координаты вражеских целей заранее известны.

«В СВО используется «танковая карусель», но приём востребован, когда у танкистов есть данные о положении огневых средств в обороне противника. Помимо данного элемента, в ходе спецоперации войска РФ применяют такие классические приёмы, как танковые рейды, засады, разнообразные действия по поддержке пехоты», — говорит Суворов.

Подвиги с первых дней спецоперации

Действия российских танкистов высоко оценили командование и военно-политическое руководство РФ. 5 июля за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество 80-й Краснознамённый танковый полк получил почётное наименование «гвардейский». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Примечательно, что именно на базе этого формирования в 2021 году было создано первое в российской армии подразделение, на вооружении которого стоят «Терминаторы».

Как подчёркивают в Минобороны, российские танкисты совершают подвиги с первых дней спецоперации. Так, за свою самоотверженность получила известность боевая работа лейтенанта Антона Старостина, обеспечившего в конце февраля прорыв основных российских сил к дамбе Северо-Крымского канала.

Стрельба из Т-80БВ

© Минобороны России

Экипаж под его командованием принял бой со значительно превосходящими силами противника. Прицельным огнём танк российского военнослужащего уничтожил восемь БТР и десятки солдат неприятеля.

В ходе сражения боевую машину Старостина атаковал расчёт американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Лейтенант получил контузию, но не вышел из боя. Убедившись в исправности техники после взрыва, он смог подбить ещё два танка ВСУ. Боевая выучка и мужество Старостина сорвали продвижение противника к переправе.

В ходе спецоперации также прославились и другие танкисты — капитан Алексей Лёвкин, старший сержант Юрий Нимченко, сержант Артём Салынов, лейтенант Антон Киселёв, сержант Роман Казагашев, старший лейтенант Артём Фокин.

По мнению Хроленко, спецоперация доказала, что в танковых войсках служат профессиональные, мотивированные и мужественные кадры.

«Танкисты и мужество связаны неразрывно. Российские танкисты — это военнослужащие с несгибаемым характером и стремлением совершенствовать своё ремесло», — заключил Хроленко.