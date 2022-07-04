«Серьёзная огневая поддержка»: как появилась и развивается «цветочная» артиллерия России

4 июля 1967 года советское правительство приняло постановление, открывшее новую страницу в истории отечественной артиллерии. Документ положил начало созданию и развитию боевых машин с цветочными наименованиями. В 1970-е годы на вооружение армии СССР были приняты самоходные комплексы «Гвоздика», «Акация», «Тюльпан», «Пион», а также «Гиацинт», имевший буксируемую модификацию. Эти артсистемы в модернизированном виде по-прежнему входят в арсенал российских ВС, многие из них успешно применяются в спецоперации на Украине. По мнению экспертов, созданные в СССР боевые «цветки» продолжают вносить большой вклад в обеспечение безопасности России.

55 лет назад Совет Министров СССР принял постановление № 609-201 о создании четырёх новых самоходных артиллерийских комплексов: «Гвоздика», «Фиалка», «Акация» и «Тюльпан». Так началась история знаменитой «цветочной» артиллерии нашей страны. Этот класс военной техники внёс огромный вклад в обеспечение безопасности СССР в годы холодной войны, продолжает служить России и совершенствоваться в наши дни.

Как заявил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, запущенные советским правительством проекты по разработке боевых «цветков» вдохнули вторую жизнь в развитие отечественной артиллерии, которая на тот момент отставала от западной.

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Ответственность за такую ситуацию эксперт возложил на Никиту Хрущёва и отдельных высокопоставленных военачальников, которые направляли огромное количество ресурсов на ракетизацию Вооружённых сил в ущерб совершенствованию других средств поражения.

«Хрущёв посчитал, что заниматься развитием крупнокалиберной ствольной артиллерии бессмысленно. Он был одурманен идеей, что решающее слово в любых войнах — за ракетами, но, как показала практика конфликтов тех лет и сценарии возможной войны с НАТО, это было глубоко ошибочное суждение», — отметил Суворов.

Как рассказал эксперт, с 1950-х годов западные страны сосредоточили усилия на создании образцов самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения, способных быстро выдвигаться на огневые рубежи и почти молниеносно менять позиции после залпа.

В результате возник риск того, что в потенциальном столкновении страны НАТО получат ощутимое огневое преимущество на линии фронта или с помощью артиллерии массово применят тактическое ядерное оружие малой и сверхмалой мощности против СССР и его союзников в Восточной Европе.

Самоходный артиллерийский комплекс «Гвоздика»

© Музей Победы

«САУ — это не только серьёзная огневая поддержка наземных формирований, это ещё и потенциальные носители специальных боеприпасов, то есть снарядов с ядерными боезарядами. В годы холодной войны Советский Союз не мог позволить себе и дальше отставать в сфере крупнокалиберной самоходной артиллерии», — пояснил Суворов.

Самоходные пушки и миномёты

Вскоре после выхода постановления № 609-201 были запущены проекты, призванные пополнить «цветочное» семейство ещё четырьмя артиллерийскими комплексами: «Астра», «Ландыш», «Пион» и «Гиацинт».

Таким образом, по состоянию на конец 1960-х годов советская промышленность работала над восемью проектами перспективных боевых машин. В дальнейшем три из них — «Астра», «Ландыш» и «Фиалка» — не получили развития, оставшись на уровне опытных разработок, остальные пять артиллерийских «цветков» были приняты на вооружение ВС СССР и пошли в серийное производство.

Первой САУ, которая пополнила арсенал советской армии, стала «Гвоздика». Она применялась сухопутными войсками и подразделениями морской пехоты. Выпуск артиллерийской установки был налажен на Харьковском тракторном заводе им. Серго Орджоникидзе в 1972 году.

«Гвоздика» представляла собой плавающую 122-мм гаубицу с возможностью кругового обстрела целей. Самоходка создавалась на основе буксируемой гаубицы Д-30 и могла применять те же боеприпасы.

Максимальная дальность стрельбы из «Гвоздики» осколочно-фугасным снарядом составляла 15,3 км, активно-реактивными боеприпасами — 21,9 км. Для более точного поражения всех типов целей, в том числе движущихся, САУ могла выстреливать снарядом с лазерным наведением «Китолов-2».

Следом за «Гвоздикой» на вооружение ВС СССР была принята более мощная самоходная артустановка «Акация» с пушкой калибра 152 мм. Официально она вошла в арсенал Советской армии в 1971 году. Самоходка разрабатывалась на базе буксируемой пушки-гаубицы Д-20. Внутреннее устройство этого орудия, его баллистика и боеприпасы были оставлены без изменений.

«Акация» вмещала 40 снарядов. Впервые в мире в этой САУ была применена боеукладка с высоким уровнем механизации и автоматизации процессов заряжания. Она обеспечивала транспортировку и расход боекомплекта из «забронированного» объёма и стрельбу подвозимым боекомплектом, в том числе с грунта.

Позднее боекомплект САУ увеличился до 46 выстрелов, а помимо классических боеприпасов осколочно-фугасного и кумулятивного типа, боевой «цветок» получил управляемые высокоточные снаряды типа «Краснополь» с полуактивной лазерной системой самонаведения.

«Акация» снискала репутацию высокопроходимой, простой и надёжной в эксплуатации машины, которая не требует длительной подготовки для приведения в боеготовность. САУ успешно применялась в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Сейчас она находится на вооружении ВС РФ в модернизированном виде и используется в спецоперации на Украине.

Непревзойдённым шедевром советских учёных-артиллеристов стал миномёт «Тюльпан», выполненный в калибре 240 мм. Он был принят на вооружение в 1971 году, заменив в войсках буксируемый миномёт М-240.

Основное предназначение «Тюльпана» — уничтожение зданий, фортификационных сооружений, укреплённых объектов на линии фронта, живой силы и техники противника. Боевое крещение крупнокалиберный самоходный миномёт получил в Афганистане, где наносил удары по огневым точкам моджахедов в каменных завалах и пещерах.

После окончания холодной войны «Тюльпаны» были законсервированы, но с недавних пор их стали возвращать в строй в отремонтированном и модернизированном виде.

Дальность стрельбы «Тюльпана» составляет 9,6—18 км, боекомплект — 40 снарядов, скорострельность — один выстрел в минуту, мощность двигателя — 520 л. с.

Для действий в связке с «Тюльпаном» советская промышленность разработала в первой половине 1970-х годов САУ «Пион» калибра 203 мм. Обе самоходки поставлялись артиллерийским бригадам большой мощности из состава артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Сейчас эти артиллерийские орудия также используются Сухопутными войсками РФ в ходе спецоперации на Украине.

«Пион», как и «Тюльпан», прошёл модернизацию. Усовершенствованная 203-мм самоходка получила наименование «Малка». Дальность стрельбы из неё составляет 37,5 км, масса — 46 т, мощность двигателя — 700 л. с., возимый боезапас — 4/8 единицы, скорострельность — 2,5 выстрела в минуту.

САУ «Малка» калибра 203 мм

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

На современном театре военных действий, помимо 240-мм миномёта, «Малка» способна взаимодействовать с реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган», с пушками «Гиацинт» и гаубицами «Мста-С». Самоходка оснащена новой электроникой, которая позволяет получать целеуказание от носителей комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и беспилотников «Орлан-10».

«Применение комплекса БПЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширило её потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия», — говорится в материалах Минобороны.

Пятым боевым «цветком» в артиллерийском «букете» СССР стал комплекс «Гиацинт», который был разработан в самоходном и буксируемом вариантах. Наивысших похвал у военных и экспертов эта система удостоилась в модификации САУ. В наши дни она по-прежнему остаётся самым дальнобойным отечественным орудием, за исключением новейшей самоходки «Коалиция-СВ».

Пушка «Гиацинт-С» имеет бо́льшую дульную энергию по сравнению с аналогичными артиллерийскими системами. Дальность стрельбы из самоходки отдельными боеприпасами превышает более 30 км.

В настоящее время российская армия применяет этот боевой «цветок» в модернизированном виде. Современная версия САУ имеет автоматизированную систему управления наведением и огнём (АСУНО) «Механизатор-М» и улучшенную артиллерийскую часть, позволяющую применять новые дальнобойные 152-мм боеприпасы.

Как и другие боевые «цветки», «Гиацинт-С» успешно использовался в Афганистане и Чечне. Сегодня САУ помогает российской армии уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Современные «цветы»

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что появление «цветочного семейства» позволило советской артиллерии стать более универсальной и мощной.

«Постановление 1967 года ознаменовало начало революции в отечественной артиллерии. Армия СССР получила широкую номенклатуру современных, в основном крупнокалиберных, самоходок и боеприпасов к ним. Эти САУ могли успешно действовать в обороне, прикрывать и поддерживать войска в наступлении, уничтожать почти любые цели в зоне досягаемости», — подчеркнул Леонков.

САУ «Гиацинт-С» калибра 152 мм

globallookpress.com

© MOD Russia

По мнению эксперта, советское поколение «цветочной» артиллерии не только помогает армии выполнять массу боевых задач, но и стало фундаментом для разработки принципиально новых «цветков». Среди них 152-мм самоходное орудие «Мальва», 120-мм комплекс «Флокс», 82-мм подвижный миномёт «Дрок» и 120-мм артиллерийская система «Магнолия».

По словам Сергея Суворова, на сегодняшний день Россия является одним из мировых лидеров в сфере развития самоходной артиллерии. Единственной серьёзной проблемой в данном сегменте эксперт назвал нехватку более совершенных средств разведки и передачи данных расчётам артиллерийских орудий.

«В техническом отношении наша «цветочная» артиллерия ничем не уступает западным образцам, скорее, даже превосходит многие натовские САУ. Серьёзной проблемой является определённое отставание по БПЛА и средствам передачи данных. Однако, как следует из открытых источников, у расчётов наших самоходок в спецоперации есть очень сжатые нормативы на получение координат и поражение целей. Это означает, что проблема, о которой я говорю, уходит с повестки дня», — подытожил Суворов.