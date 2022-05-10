«Прорывные разработки»: какой вклад внёс Борис Шавырин в развитие отечественного миномётного и ракетного оружия

Короткая ссылка
Алексей Заквасин, Максим Лобанов
10 мая 1902 года родился отечественный оружейник Борис Шавырин. Он стал одним из главных создателей советского миномётного оружия. Его разработки сыграли важную роль в годы Великой Отечественной. После войны Шавырин создавал новые миномёты и внёс ощутимый вклад в развитие управляемых ракетных комплексов. По мнению экспертов, технические решения, которые применял конструктор, позволили оснастить советскую пехоту эффективным и простым в эксплуатации оружием.
«Прорывные разработки»: какой вклад внёс Борис Шавырин в развитие отечественного миномётного и ракетного оружия
  • © Wikimedia Commons

120 лет назад в Ярославле родился известный конструктор Борис Шавырин. Он является создателем сверхпопулярного в годы Великой Отечественной войны батальонного орудия БМ-37, тяжёлых миномётов калибра 160, 240 и 420 мм, а также мобильных ракетных комплексов «Малютка» и «Шмель». 

От рабфака до «Арсенала»

Шавырин рано потерял отца и вынужден был пойти работать учеником на паровую мельницу. Молодой человек сменил несколько профессий и поступил на вечерний рабфак, открывавший возможность получить высшее образование.

Будущий конструктор окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ им. Баумана). Трудовую деятельность начал инженером производственного отдела Всесоюзного объединения орудийно-оружейно-пулемётных производств.

В 1930-е годы Шавырин работал старшим инженером-конструктором на заводе «Красный октябрь» в Харькове, затем был назначен руководителем специального конструкторского бюро на ленинградском артиллерийском заводе №7 «Арсенал».

Шавыринские миномёты

Первой значимой работой молодого конструктора считается модернизация советского батальонного 82-мм миномёта БМ-36. Это оружие вошло в арсенал Красной армии в 1936 году. Оно применялось советскими войсками в сражениях с японскими милитаристами у озера Хасан и реки Халхин-Гол в 1938 и 1939 годах.

По итогам боёв отзывы о миномёте в целом были положительными. Однако военные указали на ряд конструктивных недостатков, устранение которых позволило бы сделать БМ-36 более совершенным средством поражения.

Также по теме
«Уверенно поражала вражескую бронетехнику»: как создавалась и совершенствовалась легендарная сорокапятка
5 мая 1932 года арсенал Красной армии пополнился первой пушкой семейства знаменитой сорокапятки. Изделие калибра 45 мм получило...

Шавырин в команде с другими конструкторами разработал улучшенный БМ-36. Миномёт получил более жёсткую опорную плиту мембранного типа. Она имела круглую форму с боковым срезом. При этом базовая модель отличалась прямоугольной формой, у которой при стрельбе деформировались углы.

«Кроме того, изменилась конструкция двуноги-лафета, в частности, был увеличен ход пружины амортизатора и улучшено крепление прицела. Основные тактико-технические данные обоих миномётов совпадали (базового и модернизированного БМ-36. — RT): масса мины — 3,1 кг, дальность стрельбы — до 3040 м. Однако масса нового миномёта составляла 56 кг — почти на 8 кг меньше», — говорится в материалах Музея Победы.

Модернизированный БМ-36 превзошёл по основным характеристикам аналогичный немецкий миномёт 8 сm sGrWr. 34, который гитлеровцы широко применяли до самого конца Второй мировой войны. Например, масса орудия вермахта в боевом положении составляла 62 кг (в облегчённом варианте — 57 кг), а дальность не превышала 2400 м.

Шавыринский батальонный миномёт имел сравнительно высокую практическую скорострельность (15—25 выстрелов в минуту), был более удобен в эксплуатации и хорошо адаптирован под развёртывание массового серийного производства.

  • Производство миномётов во время Великой Отечественной войны
  • РИА Новости
  • © Иван Шагин

После испытаний в феврале 1939 года оружие было принято на вооружение РККА под обозначением БМ-37. В разобранном виде миномёт переносился тремя пехотинцами в специальных вьюках, оснащался средствами уменьшения отдачи и механическим прицелом МПБ-82.

До июня 1941 года БМ-37 использовался на Халхин-Голе и в войне с Финляндией в 1939—1940 годах. В Великую Отечественную войну важным преимуществом оружия стала стрельба трофейными немецкими боеприпасами чуть меньшего калибра. При этом противник не имел технической возможности применять снаряды к отечественному миномёту.

БМ-37 использовался для подавления огневых точек, уничтожения живой силы и разрушения проволочных заграждений. К 22 июня 1941 года на вооружении Красной армии находилось 13 тыс. таких миномётов. В годы Великой Отечественной производство БМ-37 значительно увеличилось. В общей сложности советская промышленность изготовила свыше 165 тыс. таких орудий.

Шавыринский миномёт позволял поражать цели, которые располагались за укрытиями и были недоступны для настильного стрелкового и артиллерийского огня.

Красная армия использовала БМ-37 в тяжелейших боях с нацистскими захватчиками в начале войны. В частности, эти орудия применялись в битве за Севастополь, где большую известность получила рота 31-го стрелкового полка Владимира Симонока. 

Подразделение прославилось не только результативными обстрелами сухопутных войск врага. 23 декабря 1941 года произошёл уникальный в истории Второй мировой войны случай, когда Симонок прямым попаданием из 82-мм миномёта сбил немецкий истребитель Messerschmitt Bf 109.

Также по теме
Советские солдаты переправляют пушку ЗИС-3 «Максимально технологичное орудие»: как пушка ЗИС-3 помогала Красной армии бороться с нацистскими оккупантами
12 февраля 1942 года арсенал советских войск официально пополнила дивизионная пушка ЗИС-3 калибра 76 мм, которую разработал...

Большой вклад Шавырин внёс в совершенствование крупнокалиберного советского миномётного оружия. В частности, заслугой оружейника является создание в сжатые сроки модифицированного варианта 120-мм полкового орудия образца 1938 года.

Перед Шавыриным была поставлена задача упростить конструкцию миномёта, снизить трудоёмкость и расход металла, чтобы таким образом увеличить масштабы выпуска столь необходимого Красной армии средства поражения. В орудии были изменены такие элементы, как двунога, ствол, амортизатор, поворотный и подъёмный механизмы.

Проведённая работа позволила почти вдвое сократить трудоёмкость производства, на 26% уменьшить расход материалов и в 1,8 раза увеличить объём выпуска на той же материальной базе. При этом 120-мм миномёт не лишился боевых качеств, которыми обладал до модификации.

Масса орудия в боевом положении составляла 275 кг, скорострельность — до 15 выстрелов в минуту, наибольшая дальность стрельбы — 5900 м. Как отмечается на сайте Музея Победы, миномёт был в девять раз легче и примерно во столько же раз дешевле близкой по калибру122-мм гаубицы.

«Миномёт образца 1943 года выпускался до конца войны и наряду с 120-мм миномётами образца 1938 года и образца 1941 года зарекомендовал себя чрезвычайно эффективным и мобильным оружием», — говорится на сайте Музея Победы.

В годы войны шавыринский миномёт был грозным оружием в руках хорошо понимающих друг друга бойцов. Наиболее успешным расчётом 120-мм миномёта принято считать братьев Шумовых — Александра, Василия, Ивана, Семёна, Авксентия и Луку.

Расчёт Шумовых стал частью героической истории Красной армии благодаря необычайно высокой скорости стрельбы — братья делали выстрел через каждые три секунды. Слаженность красноармейцев часто выручала наступающую пехоту, позволяя поражать цели, недоступные для иных типов оружия. 

Так, в январе 1943 года при прорыве блокады Ленинграда братья уничтожили два пулемёта, три миномёта, два блиндажа и до 40 солдат противника. Шумовы воевали до конца 1944 года. До победы дожили только три брата.

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, «шавыринские миномёты были лёгкие, мобильные, обладали хорошей кучностью, были несложные в эксплуатации и простые в серийном изготовлении».

В комментарии RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный отметил, что труд Шавырина внёс огромный вклад в оснащение Красной армии эффективным миномётным вооружением. 

«В Великую Отечественную почти все миномёты от взводного до полкового уровня были детищами Шавырина. Их освоение военнослужащими не занимало много времени, и они массово производились промышленностью. Благодаря Шавырину пехота Красной армии получила широко востребованное в тех условиях оружие», — заявил Заболотный. 

«Ока», «Шмель», «Малютка»

В 1942 году Шавырин был назначен начальником конструкторского бюро в подмосковной Коломне. Одним из первых проектов предприятия стало создание 160-мм дивизионного миномёта.

Однако военные отдали предпочтение другому аналогичному изделию МТ-13, которое изготовила группа специалистов под руководством Иосифа Теверовского. Это 160-мм орудие было самым мощным в своём классе в период Второй мировой войны. Миномёт успешно применялся для разрушений инженерных сооружений, уничтожения бронетехники и огневых точек врага.

Также по теме
Самолёт Ту-16 «Один из самых долгоживущих боевых самолётов»: как дальний бомбардировщик Ту-16 вошёл в историю отечественной авиации
70 лет назад состоялся дебютный полёт самолёта Ту-16 — первого отечественного воздушного судна, способного нести ядерное оружие на...

После войны Шавырин взял «реванш» у Теверовского, разработав на основе МТ-13 160-мм дивизионный миномёт М-160. Новое орудие было проще в эксплуатации, имело более длинный ствол (4,55 м против 3,03 м у МТ-13) и отличалось высокой максимальной дальностью стрельбы (8040 м против 5100 м).

Производство М-160 началось в 1949 году и продолжалось до 1957 года. Промышленность СССР передала войскам свыше 2,3 тыс. орудий. Они использовались вплоть до 1980-х годов.

На основе М-160 Шавырин разработал миномёт М-240. Орудие калибра 240 мм было принято на вооружение советской армии в 1950 году. В его боекомплект входили чугунные и стальные мины фугасного типа, дальность стрельбы достигала 9650 м.

Однако миномёт был тяжёлым (в боевом положении масса превышала 4 т) и при этом буксируемым, что снижало его мобильность. В итоге в конце 1960-х годов на замену М-240 отечественные специалисты начали создавать самоходный миномёт «Тюльпан» такого же калибра, но с более высокой дальностью. В модернизированном виде он продолжает эксплуатироваться российской армией и применяется сегодня в ходе спецоперации ВС РФ. 

Также после войны Шавырин создал безоткатные миномёты 82-мм Б-10, 107-мм Б-11 калибра и улучшенное 120-мм орудие под обозначением М-120. Самым крупногабаритным его детищем стала самоходка 2Б1 «Ока» калибра 420 мм. 7 ноября 1957 года эта необычная артиллерийская установка была представлена широкой публике на параде в Москве.

Масса миномёта составляла 55 т, длина машины вместе с пушкой превышала 20 м. Для самоходки были разработаны сверхтяжёлые мины, в том числе с ядерным боезарядом. Обратной стороной чудовищной огневой мощи были серьёзные проблемы экипажа со слухом, отсутствие противооткатных приспособлений, вывод из строя аппаратуры и внутренних элементов конструкции. В 1960 году этот проект был закрыт, и грозное оружие не пошло в серийное производство.

Помимо совершенствования миномётов, ещё одним направлением деятельности Шавырина в послевоенный период стало создание бомбового и ракетного вооружения. Так, для нужд ВМФ конструктор разработал морские бомбомёты БМБ-2, МБУ-200, МБУ-600. 

Также по теме
Подольские курсанты и документ об их награждении по итогам боёв «Красные юнкера»: Министерство обороны рассекретило документы о подвигах подольских курсантов
Минобороны России разместило на своём сайте архивные документы, где рассказывается о подвигах легендарных подольских курсантов....

Серьёзную работу Шавырин проделал и для оснащения новыми типами вооружения сухопутных войск. В частности, он создал сухопутный противотанковый комплекс «Шмель» с арсеналом управляемых ракет.

Одним из последних детищ Шавырина является мобильный ракетный комплекс «Малютка», принятый на вооружение советской армии в 1963 году. Система предназначалась для борьбы с бронетехникой, для разрушения укрытий и уничтожения огневых точек противника. Комплекс устанавливался на боевых машинах 9П122, БМП-1 и БМД-1.

Шавырин скончался в октябре 1965 года. За свою конструкторскую деятельность он был награждён тремя орденами Ленина, стал лауреатом трёх Сталинских премий и получил звание Героя Социалистического Труда.

Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, Шавырин проявил себя как по-настоящему талантливый оружейник и организатор. Главным достоинством конструктора историки называют его умение создавать надёжное эффективное оружие, адаптированное под налаживание массового производства.

«Шавырин занимался прорывными разработками, обеспечившими советские вооружённые силы эффективными средствами поражения танков, бронемашин и пехоты противника. Его труд имел большое значение для обеспечения нашей армии современным и широко востребованным оружием», — подчеркнул Суржик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить