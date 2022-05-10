«Прорывные разработки»: какой вклад внёс Борис Шавырин в развитие отечественного миномётного и ракетного оружия

10 мая 1902 года родился отечественный оружейник Борис Шавырин. Он стал одним из главных создателей советского миномётного оружия. Его разработки сыграли важную роль в годы Великой Отечественной. После войны Шавырин создавал новые миномёты и внёс ощутимый вклад в развитие управляемых ракетных комплексов. По мнению экспертов, технические решения, которые применял конструктор, позволили оснастить советскую пехоту эффективным и простым в эксплуатации оружием.

120 лет назад в Ярославле родился известный конструктор Борис Шавырин. Он является создателем сверхпопулярного в годы Великой Отечественной войны батальонного орудия БМ-37, тяжёлых миномётов калибра 160, 240 и 420 мм, а также мобильных ракетных комплексов «Малютка» и «Шмель».

От рабфака до «Арсенала»

Шавырин рано потерял отца и вынужден был пойти работать учеником на паровую мельницу. Молодой человек сменил несколько профессий и поступил на вечерний рабфак, открывавший возможность получить высшее образование.

Будущий конструктор окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ им. Баумана). Трудовую деятельность начал инженером производственного отдела Всесоюзного объединения орудийно-оружейно-пулемётных производств.

В 1930-е годы Шавырин работал старшим инженером-конструктором на заводе «Красный октябрь» в Харькове, затем был назначен руководителем специального конструкторского бюро на ленинградском артиллерийском заводе №7 «Арсенал».

Шавыринские миномёты

Первой значимой работой молодого конструктора считается модернизация советского батальонного 82-мм миномёта БМ-36. Это оружие вошло в арсенал Красной армии в 1936 году. Оно применялось советскими войсками в сражениях с японскими милитаристами у озера Хасан и реки Халхин-Гол в 1938 и 1939 годах.

По итогам боёв отзывы о миномёте в целом были положительными. Однако военные указали на ряд конструктивных недостатков, устранение которых позволило бы сделать БМ-36 более совершенным средством поражения.

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Шавырин в команде с другими конструкторами разработал улучшенный БМ-36. Миномёт получил более жёсткую опорную плиту мембранного типа. Она имела круглую форму с боковым срезом. При этом базовая модель отличалась прямоугольной формой, у которой при стрельбе деформировались углы.

«Кроме того, изменилась конструкция двуноги-лафета, в частности, был увеличен ход пружины амортизатора и улучшено крепление прицела. Основные тактико-технические данные обоих миномётов совпадали (базового и модернизированного БМ-36. — RT): масса мины — 3,1 кг, дальность стрельбы — до 3040 м. Однако масса нового миномёта составляла 56 кг — почти на 8 кг меньше», — говорится в материалах Музея Победы.

Модернизированный БМ-36 превзошёл по основным характеристикам аналогичный немецкий миномёт 8 сm sGrWr. 34, который гитлеровцы широко применяли до самого конца Второй мировой войны. Например, масса орудия вермахта в боевом положении составляла 62 кг (в облегчённом варианте — 57 кг), а дальность не превышала 2400 м.

Шавыринский батальонный миномёт имел сравнительно высокую практическую скорострельность (15—25 выстрелов в минуту), был более удобен в эксплуатации и хорошо адаптирован под развёртывание массового серийного производства.

Производство миномётов во время Великой Отечественной войны

РИА Новости

© Иван Шагин

После испытаний в феврале 1939 года оружие было принято на вооружение РККА под обозначением БМ-37. В разобранном виде миномёт переносился тремя пехотинцами в специальных вьюках, оснащался средствами уменьшения отдачи и механическим прицелом МПБ-82.

До июня 1941 года БМ-37 использовался на Халхин-Голе и в войне с Финляндией в 1939—1940 годах. В Великую Отечественную войну важным преимуществом оружия стала стрельба трофейными немецкими боеприпасами чуть меньшего калибра. При этом противник не имел технической возможности применять снаряды к отечественному миномёту.

БМ-37 использовался для подавления огневых точек, уничтожения живой силы и разрушения проволочных заграждений. К 22 июня 1941 года на вооружении Красной армии находилось 13 тыс. таких миномётов. В годы Великой Отечественной производство БМ-37 значительно увеличилось. В общей сложности советская промышленность изготовила свыше 165 тыс. таких орудий.

Шавыринский миномёт позволял поражать цели, которые располагались за укрытиями и были недоступны для настильного стрелкового и артиллерийского огня.

Красная армия использовала БМ-37 в тяжелейших боях с нацистскими захватчиками в начале войны. В частности, эти орудия применялись в битве за Севастополь, где большую известность получила рота 31-го стрелкового полка Владимира Симонока.

Подразделение прославилось не только результативными обстрелами сухопутных войск врага. 23 декабря 1941 года произошёл уникальный в истории Второй мировой войны случай, когда Симонок прямым попаданием из 82-мм миномёта сбил немецкий истребитель Messerschmitt Bf 109.

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Большой вклад Шавырин внёс в совершенствование крупнокалиберного советского миномётного оружия. В частности, заслугой оружейника является создание в сжатые сроки модифицированного варианта 120-мм полкового орудия образца 1938 года.

Перед Шавыриным была поставлена задача упростить конструкцию миномёта, снизить трудоёмкость и расход металла, чтобы таким образом увеличить масштабы выпуска столь необходимого Красной армии средства поражения. В орудии были изменены такие элементы, как двунога, ствол, амортизатор, поворотный и подъёмный механизмы.

Проведённая работа позволила почти вдвое сократить трудоёмкость производства, на 26% уменьшить расход материалов и в 1,8 раза увеличить объём выпуска на той же материальной базе. При этом 120-мм миномёт не лишился боевых качеств, которыми обладал до модификации.

Масса орудия в боевом положении составляла 275 кг, скорострельность — до 15 выстрелов в минуту, наибольшая дальность стрельбы — 5900 м. Как отмечается на сайте Музея Победы, миномёт был в девять раз легче и примерно во столько же раз дешевле близкой по калибру122-мм гаубицы.

«Миномёт образца 1943 года выпускался до конца войны и наряду с 120-мм миномётами образца 1938 года и образца 1941 года зарекомендовал себя чрезвычайно эффективным и мобильным оружием», — говорится на сайте Музея Победы.

В годы войны шавыринский миномёт был грозным оружием в руках хорошо понимающих друг друга бойцов. Наиболее успешным расчётом 120-мм миномёта принято считать братьев Шумовых — Александра, Василия, Ивана, Семёна, Авксентия и Луку.

Расчёт Шумовых стал частью героической истории Красной армии благодаря необычайно высокой скорости стрельбы — братья делали выстрел через каждые три секунды. Слаженность красноармейцев часто выручала наступающую пехоту, позволяя поражать цели, недоступные для иных типов оружия.

Так, в январе 1943 года при прорыве блокады Ленинграда братья уничтожили два пулемёта, три миномёта, два блиндажа и до 40 солдат противника. Шумовы воевали до конца 1944 года. До победы дожили только три брата.

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, «шавыринские миномёты были лёгкие, мобильные, обладали хорошей кучностью, были несложные в эксплуатации и простые в серийном изготовлении».

В комментарии RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный отметил, что труд Шавырина внёс огромный вклад в оснащение Красной армии эффективным миномётным вооружением.

«В Великую Отечественную почти все миномёты от взводного до полкового уровня были детищами Шавырина. Их освоение военнослужащими не занимало много времени, и они массово производились промышленностью. Благодаря Шавырину пехота Красной армии получила широко востребованное в тех условиях оружие», — заявил Заболотный.

«Ока», «Шмель», «Малютка»

В 1942 году Шавырин был назначен начальником конструкторского бюро в подмосковной Коломне. Одним из первых проектов предприятия стало создание 160-мм дивизионного миномёта.

Однако военные отдали предпочтение другому аналогичному изделию МТ-13, которое изготовила группа специалистов под руководством Иосифа Теверовского. Это 160-мм орудие было самым мощным в своём классе в период Второй мировой войны. Миномёт успешно применялся для разрушений инженерных сооружений, уничтожения бронетехники и огневых точек врага.

После войны Шавырин взял «реванш» у Теверовского, разработав на основе МТ-13 160-мм дивизионный миномёт М-160. Новое орудие было проще в эксплуатации, имело более длинный ствол (4,55 м против 3,03 м у МТ-13) и отличалось высокой максимальной дальностью стрельбы (8040 м против 5100 м).

Производство М-160 началось в 1949 году и продолжалось до 1957 года. Промышленность СССР передала войскам свыше 2,3 тыс. орудий. Они использовались вплоть до 1980-х годов.

На основе М-160 Шавырин разработал миномёт М-240. Орудие калибра 240 мм было принято на вооружение советской армии в 1950 году. В его боекомплект входили чугунные и стальные мины фугасного типа, дальность стрельбы достигала 9650 м.

Однако миномёт был тяжёлым (в боевом положении масса превышала 4 т) и при этом буксируемым, что снижало его мобильность. В итоге в конце 1960-х годов на замену М-240 отечественные специалисты начали создавать самоходный миномёт «Тюльпан» такого же калибра, но с более высокой дальностью. В модернизированном виде он продолжает эксплуатироваться российской армией и применяется сегодня в ходе спецоперации ВС РФ.

Также после войны Шавырин создал безоткатные миномёты 82-мм Б-10, 107-мм Б-11 калибра и улучшенное 120-мм орудие под обозначением М-120. Самым крупногабаритным его детищем стала самоходка 2Б1 «Ока» калибра 420 мм. 7 ноября 1957 года эта необычная артиллерийская установка была представлена широкой публике на параде в Москве.

Масса миномёта составляла 55 т, длина машины вместе с пушкой превышала 20 м. Для самоходки были разработаны сверхтяжёлые мины, в том числе с ядерным боезарядом. Обратной стороной чудовищной огневой мощи были серьёзные проблемы экипажа со слухом, отсутствие противооткатных приспособлений, вывод из строя аппаратуры и внутренних элементов конструкции. В 1960 году этот проект был закрыт, и грозное оружие не пошло в серийное производство.

Помимо совершенствования миномётов, ещё одним направлением деятельности Шавырина в послевоенный период стало создание бомбового и ракетного вооружения. Так, для нужд ВМФ конструктор разработал морские бомбомёты БМБ-2, МБУ-200, МБУ-600.

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Серьёзную работу Шавырин проделал и для оснащения новыми типами вооружения сухопутных войск. В частности, он создал сухопутный противотанковый комплекс «Шмель» с арсеналом управляемых ракет.

Одним из последних детищ Шавырина является мобильный ракетный комплекс «Малютка», принятый на вооружение советской армии в 1963 году. Система предназначалась для борьбы с бронетехникой, для разрушения укрытий и уничтожения огневых точек противника. Комплекс устанавливался на боевых машинах 9П122, БМП-1 и БМД-1.

Шавырин скончался в октябре 1965 года. За свою конструкторскую деятельность он был награждён тремя орденами Ленина, стал лауреатом трёх Сталинских премий и получил звание Героя Социалистического Труда.

Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, Шавырин проявил себя как по-настоящему талантливый оружейник и организатор. Главным достоинством конструктора историки называют его умение создавать надёжное эффективное оружие, адаптированное под налаживание массового производства.