«Уверенно поражала вражескую бронетехнику»: как создавалась и совершенствовалась легендарная сорокапятка

5 мая 1942 года арсенал Красной армии пополнился первой пушкой семейства знаменитой сорокапятки. Изделие калибра 45 мм получило обозначение 19-К. Оно было создано на основе немецкого противотанкового орудия 3,7-cm PaK 35/36, хотя и сильно отличалось от него. В 1937 году 19-К была модернизирована с целью повышения бронепробиваемости. С этим новым оружием под наименованием 53-К Красная армия и встретила Великую Отечественную войну. Пушка поражала все типы бронетехники до 1942 года. Впоследствии для ударов по бронированным целям советские войска применяли её улучшенный вариант М-42. Как отмечают эксперты, в умелых руках артиллеристов Красной армии сорокапятки остались эффективным средством поражения вплоть до самого конца войны.

90 лет назад на вооружение Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) была принята буксируемая пушка 19-К калибра 45 мм. Это оружие положило начало истории знаменитого семейства сорокапятки — орудий, которые самым активным образом использовали советские войска в Великой Отечественной войне.

19-К появилась в тяжёлое для СССР время. Оборонная промышленность молодого советского государства страдала от нехватки современных технологий и инженерных кадров. В такой ситуации руководство страны старалось направлять специалистов в зарубежные командировки для последующих покупок лицензий на необходимое РККА оружие и производственных линий.

В 1930 году СССР приобрёл у Берлина опытную партию 37-мм противотанковых пушек 3,7-cm PaK 35/36 и техническую документацию для производства этих орудий. В СССР изделие получило обозначение 1-К.

Однако вскоре советские специалисты пришли к выводу о недостаточных боевых возможностях 37-мм орудия. В частности, с учётом развития средств защиты бронетанковой техники Красной армии требовалось повысить её бронепробиваемость.

4 декабря 1931 года Артиллерийское управление и Управление снабжений (АУУС) РККА заказало глубокую модернизацию 1-К. Работы проводились в Подмосковье на заводе № 8 имени Калинина под руководством конструктора Владимира Беринга.

Советские инженеры усовершенствовали лафет и установили на него ствол калибра 45 мм. В дальнейшем 19-К получила подкалиберный 45-мм снаряд, который при определённых обстоятельствах был способен пробивать 66-мм броню на дальности 500 м и 88-мм броню — на расстоянии 100 м.

Также в боекомплект 19-К вошёл снаряд, который при разрыве выпускал около 100 осколков. Дистанция их разлёта по фронту с сохранением убойной силы составляла 15 м и в глубину — 5—7 м. Широкие поражающие возможности имел и боеприпас с картечью с сектором поражения на ширину 60 м и в глубину до 400 м.

«Первая сорокапятка имела немецкие корни, но от оригинала она сильно отличалась. Советские инженеры очень глубоко переработали её конструкцию», — отметил в комментарии RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный.

Бронепробиваемость и скорострельность

В дальнейшем на основе 19-К была разработана модификация 20-К, которой оснащались танки БТ-7, Т-26 и ряд других машин. А для кораблей ВМФ советские конструкторы создали вариант под обозначением 21-К. Морская пушка являлась средством поражения как надводных, так и воздушных целей. К 22 июня 1941 года на флоте СССР насчитывалось более 2,1 тыс. таких орудий.

Вторым детищем семейства сорокапятки стала пушка 53-К образца 1937 года. Её спроектировал оружейник Михаил Логинов, существенно изменив конструкцию 19-К. В частности, новое орудие получило улучшенную полуавтоматику затвора. Она обеспечивала надёжное запирание канала ствола и работала при стрельбе бронебойными и осколочными снарядами (в предшествующем изделии она работала только при использовании бронебойных боеприпасов).

Советский танк БТ-7 с пушкой 19-К

© Музей Победы

Наряду с этим 53-К оснастили усовершенствованным лафетом с противооткатными устройствами, новым поворотным механизмом и автомобильными колёсами с губчатым каучуком. Летом 1938 года пушка была запущена в серийное производство.

Масса 53-К в боевом положении составляла 560 кг, высота — 1,2 м, длина ствола — 2072 мм, скорострельность — 15—20 выстрелов в минуту, наибольшая дальность стрельбы — 4400 м, расчёт — 5 человек.

53-К оказалась достаточно мобильным оружием. Механической тягой по гудронированному шоссе (трасса с покрытием из смеси на основе гравия и смолы) она могла буксироваться со скоростью 50—60 км/ч, по грунтовым дорогам — хорошего качества — 40—45 км/ч, по булыжным мостовым — 30—35 км/ч.

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Боекомплект пушки включал бронебойные, бронебойно-трассирующие, подкалиберные снаряды, осколочные гранаты и унитарные выстрелы с картечью. Дальность стрельбы по огневым и легкобронированным целям 53-К достигала 1—1,5 км, а по танкам — 500—800 м.

В служебных документах Артиллерийского управления РККА сообщалось, что сорокапятка отличалась манёвренностью, бронепробиваемостью, скорострельностью, настильностью траектории стрельбы.

В материалах Музея Победы говорится, что орудие характеризовалось устойчивостью при ведении огня, компактностью конструкции и невысоким щитовым прикрытием, что делало его малозаметным на поле боя.

В общей сложности к началу Великой Отечественной войны на вооружении Красной армии находилось свыше 16 тыс. единиц «противотанковых орудий образца 1932 и 1937 годов», отмечается на сайте музея. Этими пушками оснащались противотанковые формирования Красной армии.

Как пояснил Заболотный, на начальном этапе вторжения гитлеровских войск в СССР для сорокапятки практически не было неуязвимых целей.

«53-К представляло собой высокотехнологичное на тот момент буксируемое артиллерийское орудие с полуавтоматикой затвора, хорошей пробиваемостью и оптикой. До 1942 года, пока немцы не стали усиливать броню своих танков, сорокапятка уверенно поражала любую вражескую бронетехнику», — подчеркнул Заболотный.

Противотанковая пушка образца 1937 года 53-К

РИА Новости

© Евгений Одиноков

На сайте Музея Победы сообщается, что в руках опытных командиров сорокапятка оставалась весьма грозным оружием и с появлением у вермахта танков с более толстой бронёй. Известен подвиг расчёта 53-К под командованием старшего сержанта Александра Алеканцева. Летом 1942 года в боях под Сталинградом советские артиллеристы уничтожили восемь немецких танков и подбили ещё четыре такие машины.

«Мобильное средство поражения»

С целью повышения бронепробиваемости сорокапятки и эффективности борьбы с немецкими танками Pz Kpfw III и Pz Kpfw IV советские инженеры под руководством Михаила Цирульникова разработали более мощную пушку М-42. Работы по ней завершились уже весной 1942 года.

Усовершенствованное артиллерийское орудие получило конструктивно новый и более длинный ствол (3087 мм против 2072 мм у 53-К). Он представлял собой цельнометаллическую трубу, на которую навинчивался и стопорился казённик (элемент, где расположен затвор).

Группа Цирульникова позаботилась о защищённости расчёта от винтовочных бронебойных пуль, увеличив толщину щитового прикрытия с 4,5 мм до 7 мм. Ещё одним направлением модернизации стало упрощение серийного производства. С этой целью был создан ряд новых узлов.

Выпуск М-42 был развёрнут на Мотовилихинском артиллерийском заводе №172 в Перми. В общей сложности предприятие изготовило 10,8 тыс. таких пушек. Их производство продолжалось до 1946 года.

Улучшенная пушка, как и предшествующая модель, могла вести огонь широкой номенклатурой боеприпасов. Под неё советские специалисты разработали новый выстрел. Не меняя в нём снаряд и гильзу, отечественные инженеры увеличили массу порохового заряда. Таким образом, начальная скорость боеприпаса возросла с 760 до 870 м/с, что положительно сказалось на показателях бронепробиваемости.

На М-42 перевооружались истребительные противотанковые артиллерийские полки и бригады РККА.

Как заявил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, несмотря на модернизацию, М-42 не могла достаточно эффективно бороться с тяжёлыми немецкими танками типа «Тигр» и «Пантера». Однако таких машин в вермахте и частях СС было относительно немного. Красная армия успешно применяла пушку для ударов по другим видам бронетехники, пехоте и для уничтожения огневых точек противника, в том числе в городах, говорит эксперт.

Пушка М-42

© Музей Победы

«М-42 наряду с предшествующей пушкой 45-го калибра тоже широко применялась Красной армией. От такого орудия нельзя было отказываться, несмотря на появление пушек и самоходок крупного калибра. Сорокапятка была достаточно мобильным средством поражения, на поле боя расчёт мог достаточно быстро маневрировать, меняя огневые позиции. Пригодилась она и при штурме городов, включая Берлин», — сказал Суворов.

По словам Василия Заболотного, в умелых руках сорокопятка оставалась эффективным артиллерийским орудием до самого конца Великой Отечественной войны.

«Да, немцы постоянно работали над усилением брони своих танков, но опытные советские артиллеристы знали об уязвимых местах гитлеровской бронетехники и целились сорокопятками в них. В воспоминаниях фронтовиков приводятся эпизоды, когда 45-м калибром успешно выводилась из строя в том числе и тяжёлая техника вермахта», — подытожил Заболотный.