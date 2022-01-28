«Сорвал стратегический план Гитлера»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Иван Тюленев

130 лет назад родился Герой Советского Союза и полный Георгиевский кавалер, один из первых в СССР генералов армии Иван Тюленев. Как напоминают историки, он отличился ещё во время Первой мировой и Гражданской войн. Однако, по мнению специалистов, пиком его полководческой карьеры стала Битва за Кавказ, во время которой Тюленев командовал Закавказским фронтом и сыграл важную роль в срыве нацистских планов по захвату бакинских нефтепромыслов.

Будущий советский генерал Иван Тюленев родился 28 января 1892 года в многодетной крестьянской семье в деревне Шатрашаны Симбирской губернии. Его отец в молодости принимал участие в Русско-турецкой войне. Из-за тяжёлого материального положения семьи двенадцатилетнему Ивану после окончания сельской школы пришлось устроиться чернорабочим на крахмало-паточный завод в Симбирске. Впрочем, из-за низкой зарплаты он вскоре вернулся домой.

Полный Георгиевский кавалер

Однако вскоре Ивану снова пришлось покинуть родную деревню, чтобы заработать на хлеб: он был кочегаром и подмастерьем в кузнице, а затем матросом на астраханских рыболовных промыслах. При этом во время революции 1905 года отец и брат Тюленева стали участниками антипомещичьих выступлений, из-за чего впоследствии оказались в тюрьме. Заключение сильно подорвало здоровье отца Ивана, который вскоре после освобождения умер от чумы. Вместе с ним скончалась и мать.

В 1913 году Ивана Тюленева призвали в армию. Сначала его планировали отправить служить на флот, но из-за «неблагонадёжности» семьи призывная комиссия изменила своё решение, поэтому Иван попал в ряды 5-го драгунского Каргопольского полка. О жестокой муштре и бесправном положении рядовых Тюленев вспоминал на всю жизнь, однако служил он самоотверженно. Так, уже в годы Первой мировой войны Тюленев стал полным Георгиевским кавалером. Награждён он был за умелые действия в разведке и за то, что вместе с двумя сослуживцами уничтожил немецкий разъезд, ликвидировав 11 врагов и взяв в плен троих. На фронте Тюленев был произведён в унтер-офицеры, а затем окончил школу прапорщиков.

Иван Владимирович Тюленев (1892-1978), начальник бригады первой конной армии. 1920 год

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После Февральской революции Иван Тюленев вошёл в состав эскадронного и полкового комитетов, был делегирован от своей части в Петроград. Георгиевские кресты он сдал в фонд революции. Из всех участников революционных событий Тюленев больше всего симпатизировал большевикам. Он некоторое время возглавлял красногвардейский отряд, а в 1918 году добровольно поступил на службу в Красную армию.

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Как напомнил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин, в годы Первой мировой войны Тюленев служил в одном полку с будущим маршалом Константином Рокоссовским, поддерживая с ним хорошие отношения. По некоторым данным, именно Тюленев привлёк Рокоссовского на сторону большевиков.

На начальном этапе Гражданской войны Тюленев командовал взводом и эскадроном, занимал должность помощника начальника штаба дивизии, воевал под Самарой и Казанью. В конце 1918 года он получил направление на учёбу в Академию Генерального штаба, где познакомился с Василием Чапаевым, но, не успев окончить обучение, был отозван на фронт.

Тюленев получил назначение в штаб Конного корпуса Семёна Будённого, а после создания 1-ой Конной армии возглавил её разведку. В 1920 году он стал командиром бригады. Под началом Будённого Тюленев воевал на Волге, в Донской области и на Северном Кавказе, участвовал в Советско-польской войне. Лично возглавив кавалерийскую атаку под Бродами, Тюленев освободил город и за это был удостоен ордена Красного Знамени.

Бойцы Первой Конной армии

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В дальнейшем Тюленев принимал участие в подавлении Кронштадтского и Антоновского мятежей, а в 1922 году, наконец, завершил обучение в Военной академии РККА. Несмотря на окончание Гражданской войны, он остался служить в рядах Красной армии.

«Несколько лет Тюленев находился на военно-административной работе. В конце 1930-х годов в связи со сложной международной обстановкой в пограничных округах возникла острая потребность в хорошо подготовленных командирах. В 1938 году он стал командующим войсками Закавказского военного округа, а год спустя во главе 12-ой армии принял участие в Польском походе Красной армии», — рассказал в интервью RT аспирант Института всеобщей истории РАН Максим Синицын.

После введения в РККА в 1940 году генеральских званий Тюленев, вместе с Георгием Жуковым и Кириллом Мерецковым стал одним из первых генералов армии в Советском Союзе. В августе того же года он был назначен командующим войсками Московского военного округа.

От Украины до Кавказа

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Тюленева вызвали в Кремль, где он узнал о своём назначении на должность командующего войсками Южного фронта и два дня спустя уже приступил к исполнению новых обязанностей в Виннице. Военачальник отвечал за оборону южных регионов УССР и Молдавии.

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По воспоминаниям Тюленева, уже 26 июня его войска вступили в бой с двумя вражескими дивизиями, которые пытались перейти советскую границу в районе Скулян. А в начале июля на южном участке советско-германского фронта началось полномасштабное вторжение немецких и румынских войск. На направлении главных ударов враг создавал трёх- и четырёхкратное превосходство в живой силе. Чтобы не допустить разъединения и окружения сил фронта, Тюленев вынужден был дать команду на отвод войск, чем, по словам Сергея Перелыгина, вызвал сильное недовольство Сталина. Однако, при этом войска Южного фронта позволили задержать врага, чтобы обеспечить эвакуацию с юга Украины значительной части промышленных предприятий. Во время боёв в районе Днепропетровска Тюленев был тяжело ранен и направлен на лечение в Москву в Центральный военный госпиталь.

Ещё не полностью оправившись от ранения, Тюленев попросил командование вернуть его в действующую армию. Сразу после выхода из госпиталя он был назначен уполномоченным Государственного Комитета Обороны (ГКО) и отбыл на Урал для формирования резервных дивизий. В начале 1942 года он временно возглавил созданную из этих соединений 28-ую армию. По словам историков, сформированные под руководством Тюленева дивизии сыграли огромную роль в контрнаступлении советских войск под Москвой.

В феврале 1942 года Тюленев был назначен заместителем командующего войск Юго-Западного направления, а месяц спустя снова возглавил войска хорошо ему знакомого Закавказского военного округа. Однако теперь ситуация была гораздо сложнее. Войска округа поддерживали порядок в Иране и прикрывали границу с Турцией, которая, как считают историки, при неудачном для Москвы стечении обстоятельств вполне могла вступить в войну против СССР.

Генерал армии Иван Владимирович Тюленев ведет наблюдение в бинокль

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Как отмечают эксперты, летом 1942 года роль частей Красной армии на Кавказе стала ещё более значимой. После того, как нацисты разгромили советскую группировку в Крыму, одной из их главных целей Гитлера стали бакинские нефтепромыслы.

«Закавказская нефть была кровью Отечественной войны, которую вёл Советский Союз. Без неё положение Красной армии могло стать критическим», — рассказал в интервью RT сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

На базе войск Закавказского военного округа был сформирован Закавказский фронт, командующим которого также стал Иван Тюленев.

На Кавказе в то время ощущалась острая нехватка войск. Многие части ранее были переброшены на другие участки советско-германского фронта. С разрешения ГКО Тюленев стал в спешном порядке формировать национальные стрелковые дивизии. По его инициативе Ставка утвердила планы создания оборонительного рубежа на линии рек Терек и Урух. За короткое время на Кавказе было возведено более 100 тыс. оборонительных сооружений (включая 70 тыс. огневых точек), вырыто 660 км противотанковых рвов и более 160 км траншей.

По словам экспертов, боевые действия на Кавказе носили ожесточённый характер. В горах бои шли буквально за каждую тропу и каждую высоту, часто переходя в рукопашные схватки. К концу 1942 года войска Тюленева измотали нацистов своей стойкостью в обороне, и в январе 1943 года перешли в масштабное контрнаступление. За считанные дни советские части освободили основные населённые пункты в северных предгорьях Кавказа. На базе части войск Закавказского фронта был сформирован отдельный Северо-Кавказский фронт. 12 февраля 1943 года был освобождён Краснодар.

«Битва за Кавказ стала венцом полководческой карьеры Тюленева. Разгром немцев под Моздоком и Малгобеком стал первым шагом в серии блестящих наступлений Красной армии зимой 1942—1943 годов. Тюленев сорвал стратегический план Гитлера, который пытался переломить ход войны, лишив Советский Союз запасов нефти. Без этой победы всё могло сложиться по-другому», — подчеркнул Андрей Горбунов.

Иван Тюленев

© Министерство обороны РФ

До конца войны Иван Тюленев служил в Закавказье. После победы он некоторое время командовал войсками Харьковского военного округа, а затем занимал различные должности в Главкомате Сухопутных войск. В 1958 году он вошёл в состав Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР и служил в ней двадцать лет. В 1978 году Ивану Тюленеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Умер он в Москве 15 августа 1978 года. В рядах вооружённых сил России и СССР он прослужил в общей сложности 65 лет, получив четыре боевых ранения.

«Тюленев стал одним из символов Красной армии. На его примере в СССР воспитывалось молодое поколение», — подытожил Сергей Перелыгин.