Маршал Победы: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Константин Рокоссовский

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Святослав Князев, Максим Лобанов
125 лет назад родился выдающийся советский военачальник, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Историки считают его одним из величайших полководцев СССР. Как отмечают эксперты, Рокоссовский, участвовавший в большинстве решающих битв Великой Отечественной войны, внёс весомый вклад в разгром нацизма.
Маршал Победы: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Константин Рокоссовский
  • Константин Рокоссовский
  • © Минобороны России

Согласно официальной биографии, Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки Псковской губернии. Однако часть историков оспаривают как дату, так и место рождения будущего полководца. Альтернативным годом рождения Рокоссовского иногда называют 1894-й, а местом — Варшаву или посёлок Телеханы (в наши дни — территория Белоруссии). Происходил Рокоссовский из старинного шляхетского рода, утратившего в XIX веке дворянский статус.

Отец Рокоссовского работал на железной дороге, по одной версии — ревизором, по другой — машинистом паровоза. Мать была работницей чулочной фабрики. Константин рано потерял родителей и уже подростком был вынужден зарабатывать себе на хлеб фабричным работником и помощником камнетёса. В связи с этим, как пишут биографы Рокоссовского, молодой человек рано заинтересовался левыми идеями. 

Военная карьера

В августе 1914 года Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк. По словам историков, во время Первой мировой войны он не раз проявлял себя как хороший фронтовой разведчик. А за участие в захвате окопа немецкого полкового караула был удостоен Георгиевской медали 4-й степени. Как отмечают эксперты, специфика службы в драгунском полку позволила Рокоссовскому получить разносторонние военные навыки. Он прекрасно владел пикой, шашкой и огнестрельным оружием, сражался как в пешем, так и в конном строю.

После Октябрьской революции 1917 года Константин Рокоссовский поддержал большевиков и вступил в Красную гвардию. Он участвовал в борьбе с бандитизмом и анархистскими выступлениями в Вологде и других городах России. В дальнейшем был направлен на Урал, где воевал с белогвардейцами и с частями Чехословацкого корпуса. Вскоре он был назначен командиром эскадрона.

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В годы Гражданской войны Рокоссовский быстро прошёл путь до командира кавполка. Он успешно участвовал в борьбе с колчаковцами и частями барона фон Унгерна, был тяжело ранен и награждён орденом Красного Знамени. Известно как минимум о двух случаях, когда Рокоссовский на поле боя лично вступал в противоборство с командирами соединений противника. Одного он зарубил, получив при этом пулевое ранение.

«Рокоссовский проявил себя в Гражданскую войну как убеждённый большевик и смелый солдат, он заслужил себе репутацию человека, на которого можно положиться», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

В 1920-е—1930-е годы Рокоссовский служил на командных должностях в различных кавалерийских частях, готовил монгольских военных, отличился во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, а также учился на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава и в Военной Академии имени М. В. Фрунзе. 

  • Мл. унтер-офицер К. Рокоссовский. 1917 год
  • © Wikimedia Commons / Public Domain / В. Кардашов

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, некоторое время Рокоссовский командовал 7-ой Самарской кавалерийской дивизией. Одним из его подчинённых в это время был Георгий Жуков.

«Рокоссовский был очень хорошим начальником. Блестяще знал военное дело, чётко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчинённым проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой умел оценить и развить инициативу подчинённых ему командиров», — вспоминал Жуков в своих мемуарах.

  • Конфликт на КВЖД
  • © Wikimedia Commons

В 1935 году Рокоссовскому было присвоено звание комдива, а год спустя он стал командиром 5-ого кавалерийского корпуса в Пскове. С 1937 по 1940 годы Рокоссовский находился под следствием в органах НКВД (по некоторым данным — из-за обвинений в работе на польскую и японскую разведки), однако был полностью оправдан.

После освобождения из-под следствия Рокоссовский был направлен в распоряжение своего бывшего подчинённого — командующего Киевским особым военным округом Георгия Жукова. Он участвовал в Прутском походе Красной армии, а затем был назначен командиром 9-ого механизированного корпуса. Как отмечают историки, хотя Рокоссовский десятилетиями служил в кавалерии, он осознавал возрастающее значение военной техники и воспринял новое назначение с воодушевлением.

На фронтах Великой Отечественной

«С первых дней Великой Отечественной войны Рокоссовский оказался в гуще противостояния с нацистами. Его корпус изматывал врага, сдерживая наступление вермахта в северо-западных областях Украины и отступая только по приказу командования», — отметил Александр Михайлов.

В июле 1941 года Рокоссовский был переведён на Западный фронт. Официально он был назначен командующим 4-ой армией, но на практике возглавил группу, на которую замыкались остатки частей нескольких армией, и удерживал оборону в районе города Ярцево Смоленской области. Позже Рокоссовский возглавил 16-ую армию, сформированную на базе группы войск ярцевского направления. В сентябре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

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В дальнейшем Рокоссовскому было поручено прикрывать Волоколамское направление в ходе Битвы за Москву. В его распоряжении оказались подразделения, ставшие впоследствии легендарными, в частности 316-ая стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова. По словам историков, ожесточённое сопротивление, которое оказывали врагу подчинённые Рокоссовскому части, способствовало провалу гитлеровского наступления на Москву.

В марте 1942 года Рокоссовского тяжело ранило осколком снаряда. После операции и лечения в госпитале он снова принял командование 16-ой армией, однако уже в июле был назначен командующим Брянским, а в сентябре — Донским фронтом.

Как отмечают историки, Рокоссовский разрабатывал план окружения и разгрома нацистской группировки, наступавшей на Сталинград, и лично принимал участие в его реализации. Именно военнослужащие Донского фронта взяли в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

  • Пленного генерал-фельдмаршала Паулюса и его адъютанта конвоируют в штаб 64-й армии. 31 января 1943 года.
  • © Wikimedia Commons

В 1943 году Рокоссовский был назначен командующим Центральным фронтом. По словам историков, он настоял на том, чтобы советские войска перед Курской битвой перешли к устойчивой обороне, буквально зарывшись в землю. Кроме того, он точно предугадал направление главного удара нацистов и подготовился к нему. Как новаторское решение Рокоссовского эксперты отмечают артиллерийскую контрподготовку, проведённую перед гитлеровским наступлением. Таким образом, по словам Александра Михайлова, войска под командованием Рокоссовского внесли серьёзный вклад в разгром нацистов на Курской дуге.

«В полководческой карьере Рокоссовского особо следует выделить операцию «Багратион», в ходе которой советские войска освободили от гитлеровцев Белоруссию в 1944 году», — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

  • Константин Рокоссовский во время Курской битвы
  • globallookpress.com
  • © Mary Evans Picture Library

Начать наступление Рокоссовский предложил, нанося не один, а сразу два одновременных удара, которые позволяли лишить врага возможности манёвра. Такое решение шло вразрез с установившейся практикой, и Иосиф Сталин при обсуждении плана несколько раз уточнял у Рокоссовского, не приведёт ли это к распылению сил. Однако Рокоссовский настоял на своём. По словам историков, успех операции превзошёл все ожидания командования. Советские войска почти полностью освободили Белоруссию, Прибалтику и восточные районы Польши. Это стало одним из крупнейших поражений вермахта за время войны.

В 1944 году Рокоссовский был произведён в маршалы Советского Союзы и удостоен Золотой звезды Героя Советского Союза.

  • Подготовка операции «Багратион». Слева направо: генерал-лейтенант И. С. Варенников, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, генерал-полковник В. И. Казаков, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Апрель 1944
  • © Минобороны России

Рокоссовский участвовал в разгроме нацистских группировок в Восточной Пруссии и Померании. А во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта под его командованием сковали силы 3-й немецкой танковой армии, лишив их возможности участвовать в боях в столице рейха.

24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. После завершения войны он руководил советскими войсками, находившимися на территории Польши. Впоследствии, по просьбе официальной Варшавы, он был поставлен во главе польского министерства национальной обороны и произведён в маршалы Польши.

  • Константин Рокоссовский на посту министра национальной обороны Польши
  • © Wikimedia Commons

По возвращении в 1956 году в Советский Союз Рокоссовский был назначен заместителем министра обороны СССР и оставался на этом посту более пяти лет (с небольшим перерывом на руководство Закавказским военным округом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке). Увольнение с поста замминистра, согласно некоторым свидетельствам, было связано с тем, что Рокоссовский в ответ на предложение Хрущёва написать обличительную статью о «культе личности» ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!».

С апреля 1962 года Рокоссовский был переведён в группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Умер маршал 3 августа 1968 года в Москве.

  • Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому скульпторов Владимира и Данилы Суровцевых, установленный в Волгограде.
  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

«Рокоссовский — это знаковая фигура в истории отечественных вооружённых сил, яркий представитель плеяды полководцев Великой Отечественной войны, которых принято называть маршалами Победы. Его личный вклад в победу над грозным врагом, угрожавшим самому существованию нашей Родины, весьма значителен», — подытожил Александр Михайлов.

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