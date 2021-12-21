Маршал Победы: какую роль в Великой Отечественной войне сыграл Константин Рокоссовский

125 лет назад родился выдающийся советский военачальник, дважды Герой Советского Союза Константин Рокоссовский. Историки считают его одним из величайших полководцев СССР. Как отмечают эксперты, Рокоссовский, участвовавший в большинстве решающих битв Великой Отечественной войны, внёс весомый вклад в разгром нацизма.

Согласно официальной биографии, Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки Псковской губернии. Однако часть историков оспаривают как дату, так и место рождения будущего полководца. Альтернативным годом рождения Рокоссовского иногда называют 1894-й, а местом — Варшаву или посёлок Телеханы (в наши дни — территория Белоруссии). Происходил Рокоссовский из старинного шляхетского рода, утратившего в XIX веке дворянский статус.

Отец Рокоссовского работал на железной дороге, по одной версии — ревизором, по другой — машинистом паровоза. Мать была работницей чулочной фабрики. Константин рано потерял родителей и уже подростком был вынужден зарабатывать себе на хлеб фабричным работником и помощником камнетёса. В связи с этим, как пишут биографы Рокоссовского, молодой человек рано заинтересовался левыми идеями.

Военная карьера

В августе 1914 года Константин Рокоссовский поступил добровольцем в 5-й драгунский Каргопольский полк. По словам историков, во время Первой мировой войны он не раз проявлял себя как хороший фронтовой разведчик. А за участие в захвате окопа немецкого полкового караула был удостоен Георгиевской медали 4-й степени. Как отмечают эксперты, специфика службы в драгунском полку позволила Рокоссовскому получить разносторонние военные навыки. Он прекрасно владел пикой, шашкой и огнестрельным оружием, сражался как в пешем, так и в конном строю.

После Октябрьской революции 1917 года Константин Рокоссовский поддержал большевиков и вступил в Красную гвардию. Он участвовал в борьбе с бандитизмом и анархистскими выступлениями в Вологде и других городах России. В дальнейшем был направлен на Урал, где воевал с белогвардейцами и с частями Чехословацкого корпуса. Вскоре он был назначен командиром эскадрона.

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В годы Гражданской войны Рокоссовский быстро прошёл путь до командира кавполка. Он успешно участвовал в борьбе с колчаковцами и частями барона фон Унгерна, был тяжело ранен и награждён орденом Красного Знамени. Известно как минимум о двух случаях, когда Рокоссовский на поле боя лично вступал в противоборство с командирами соединений противника. Одного он зарубил, получив при этом пулевое ранение.

«Рокоссовский проявил себя в Гражданскую войну как убеждённый большевик и смелый солдат, он заслужил себе репутацию человека, на которого можно положиться», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Перелыгин.

В 1920-е—1930-е годы Рокоссовский служил на командных должностях в различных кавалерийских частях, готовил монгольских военных, отличился во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге, а также учился на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава и в Военной Академии имени М. В. Фрунзе.

Мл. унтер-офицер К. Рокоссовский. 1917 год

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По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, некоторое время Рокоссовский командовал 7-ой Самарской кавалерийской дивизией. Одним из его подчинённых в это время был Георгий Жуков.

«Рокоссовский был очень хорошим начальником. Блестяще знал военное дело, чётко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение своих приказов. К подчинённым проявлял постоянное внимание и, пожалуй, как никто другой умел оценить и развить инициативу подчинённых ему командиров», — вспоминал Жуков в своих мемуарах.

Конфликт на КВЖД

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В 1935 году Рокоссовскому было присвоено звание комдива, а год спустя он стал командиром 5-ого кавалерийского корпуса в Пскове. С 1937 по 1940 годы Рокоссовский находился под следствием в органах НКВД (по некоторым данным — из-за обвинений в работе на польскую и японскую разведки), однако был полностью оправдан.

После освобождения из-под следствия Рокоссовский был направлен в распоряжение своего бывшего подчинённого — командующего Киевским особым военным округом Георгия Жукова. Он участвовал в Прутском походе Красной армии, а затем был назначен командиром 9-ого механизированного корпуса. Как отмечают историки, хотя Рокоссовский десятилетиями служил в кавалерии, он осознавал возрастающее значение военной техники и воспринял новое назначение с воодушевлением.

На фронтах Великой Отечественной

«С первых дней Великой Отечественной войны Рокоссовский оказался в гуще противостояния с нацистами. Его корпус изматывал врага, сдерживая наступление вермахта в северо-западных областях Украины и отступая только по приказу командования», — отметил Александр Михайлов.

В июле 1941 года Рокоссовский был переведён на Западный фронт. Официально он был назначен командующим 4-ой армией, но на практике возглавил группу, на которую замыкались остатки частей нескольких армией, и удерживал оборону в районе города Ярцево Смоленской области. Позже Рокоссовский возглавил 16-ую армию, сформированную на базе группы войск ярцевского направления. В сентябре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В дальнейшем Рокоссовскому было поручено прикрывать Волоколамское направление в ходе Битвы за Москву. В его распоряжении оказались подразделения, ставшие впоследствии легендарными, в частности 316-ая стрелковая дивизия генерал-майора Ивана Панфилова. По словам историков, ожесточённое сопротивление, которое оказывали врагу подчинённые Рокоссовскому части, способствовало провалу гитлеровского наступления на Москву.

В марте 1942 года Рокоссовского тяжело ранило осколком снаряда. После операции и лечения в госпитале он снова принял командование 16-ой армией, однако уже в июле был назначен командующим Брянским, а в сентябре — Донским фронтом.

Как отмечают историки, Рокоссовский разрабатывал план окружения и разгрома нацистской группировки, наступавшей на Сталинград, и лично принимал участие в его реализации. Именно военнослужащие Донского фронта взяли в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

Пленного генерал-фельдмаршала Паулюса и его адъютанта конвоируют в штаб 64-й армии. 31 января 1943 года.

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В 1943 году Рокоссовский был назначен командующим Центральным фронтом. По словам историков, он настоял на том, чтобы советские войска перед Курской битвой перешли к устойчивой обороне, буквально зарывшись в землю. Кроме того, он точно предугадал направление главного удара нацистов и подготовился к нему. Как новаторское решение Рокоссовского эксперты отмечают артиллерийскую контрподготовку, проведённую перед гитлеровским наступлением. Таким образом, по словам Александра Михайлова, войска под командованием Рокоссовского внесли серьёзный вклад в разгром нацистов на Курской дуге.

«В полководческой карьере Рокоссовского особо следует выделить операцию «Багратион», в ходе которой советские войска освободили от гитлеровцев Белоруссию в 1944 году», — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

Константин Рокоссовский во время Курской битвы

globallookpress.com

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Начать наступление Рокоссовский предложил, нанося не один, а сразу два одновременных удара, которые позволяли лишить врага возможности манёвра. Такое решение шло вразрез с установившейся практикой, и Иосиф Сталин при обсуждении плана несколько раз уточнял у Рокоссовского, не приведёт ли это к распылению сил. Однако Рокоссовский настоял на своём. По словам историков, успех операции превзошёл все ожидания командования. Советские войска почти полностью освободили Белоруссию, Прибалтику и восточные районы Польши. Это стало одним из крупнейших поражений вермахта за время войны.

В 1944 году Рокоссовский был произведён в маршалы Советского Союзы и удостоен Золотой звезды Героя Советского Союза.

Подготовка операции «Багратион». Слева направо: генерал-лейтенант И. С. Варенников, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, генерал-полковник В. И. Казаков, Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Апрель 1944

© Минобороны России

Рокоссовский участвовал в разгроме нацистских группировок в Восточной Пруссии и Померании. А во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта под его командованием сковали силы 3-й немецкой танковой армии, лишив их возможности участвовать в боях в столице рейха.

24 июня 1945 года Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. После завершения войны он руководил советскими войсками, находившимися на территории Польши. Впоследствии, по просьбе официальной Варшавы, он был поставлен во главе польского министерства национальной обороны и произведён в маршалы Польши.

Константин Рокоссовский на посту министра национальной обороны Польши

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По возвращении в 1956 году в Советский Союз Рокоссовский был назначен заместителем министра обороны СССР и оставался на этом посту более пяти лет (с небольшим перерывом на руководство Закавказским военным округом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке). Увольнение с поста замминистра, согласно некоторым свидетельствам, было связано с тем, что Рокоссовский в ответ на предложение Хрущёва написать обличительную статью о «культе личности» ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!».

С апреля 1962 года Рокоссовский был переведён в группу генеральных инспекторов Минобороны СССР. Умер маршал 3 августа 1968 года в Москве.

Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Константиновичу Рокоссовскому скульпторов Владимира и Данилы Суровцевых, установленный в Волгограде.

РИА Новости

© Кирилл Брага

«Рокоссовский — это знаковая фигура в истории отечественных вооружённых сил, яркий представитель плеяды полководцев Великой Отечественной войны, которых принято называть маршалами Победы. Его личный вклад в победу над грозным врагом, угрожавшим самому существованию нашей Родины, весьма значителен», — подытожил Александр Михайлов.