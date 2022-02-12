«Максимально технологичное орудие»: как пушка ЗИС-3 помогала Красной армии бороться с нацистскими оккупантами

12 февраля 1942 года арсенал советских войск официально пополнила дивизионная пушка ЗИС-3 калибра 76 мм, которую разработал легендарный конструктор Василий Грабин. Красноармейцы называли её «пушка Грабина», «Зося» и «Залп имени Сталина». Советская промышленность выпустила десятки тысяч единиц этого орудия, которое стало самым массовым в своём классе во время Второй мировой войны. Главными достоинствами советской пушки были её мощь, надёжность, универсальность, неприхотливость в эксплуатации и простота производства. По мнению экспертов, детище Грабина внесло существенный вклад в борьбу с танками, бронетехникой и артиллерией вермахта.

80 лет назад на вооружение Красной армии была принята 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3, ставшая самым массовым орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. В кратчайшие сроки её производство было развёрнуто на трёх предприятиях: Горьковском артиллерийском заводе № 92, заводе № 235 в Воткинске и заводе № 13 в Усть-Катаве.

ЗИС-3 начала свой боевой путь в условиях, когда СССР находился на грани военной катастрофы, а завершила его в освобождённой от нацистов Восточной Европе, дошла до Вены и Берлина.

«До конца войны ЗИС-3 прочно удерживала статус основной дивизионной пушки, а с 1944 г. де-факто стала и основной противотанковой. Она полностью отвечала всем требованиям по мобильности, огневой мощи, неприхотливости в повседневной эксплуатации и технологичности производства», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Данные о количестве выпущенных советской промышленностью пушек разнятся. Так, на сайте оборонного ведомства говорится, что заводы СССР дали фронту свыше 100 тыс. единиц этого артиллерийского орудия, а в музейном разделе сайта парка «Патриот» сообщается о более чем 48 тыс. штук.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, расхождение в статистике объясняется подсчётом выпущенных базовых образцов и совокупным количеством различных модификаций, переданных Красной армии. В частности, известно, что более 18 тыс. орудий (сверх указанных 48 тыс.) было изготовлено для установки на советские самоходки СУ-76.

Качественное превосходство

ЗИС-3 — разработка коллектива под руководством Василия Гавриловича Грабина. Знаменитый советский конструктор начал проектировать орудие в мае 1941 года. До этого в калибре 76 мм он создал дивизионное орудие Ф-22, которое было высоко оценено военным руководством и включено в арсенал Красной армии. Именно на основе трофейных образцов этих пушек немцы изготовили собственное орудие Pak36(r), получившее большую популярность.

На базе Ф-22 была создана и ЗИС-3. Первый опытный образец пушки промышленность выпустила 22 июня 1941 года. Уже в декабре 1941-го опытная партия грабинских орудий прибыла на фронт, где получила боевое крещение.

Пушка ЗИС-3 в боях за Сталинград

Legion-Media

В январе 1942 года пушка была представлена народному комиссару обороны Иосифу Сталину. Он охарактеризовал ЗИС-3 как «шедевр в проектировании артиллерийских систем» и дал официальное разрешение на её промышленное производство.

«Рождение ЗИС-3 закономерно: в ней наиболее полно реализовался творческий потенциал КБ (конструкторское бюро. — RT), наш многолетний опыт, который по крупицам добывался на всех этапах нашего пути», — так отзывался о своём детище Василий Грабин.

ЗИС-3 состояла из лафета, конструкция которого включала противооткатные устройства, механизмы наводки, прицельное приспособление и ряд других механизмов, и довольно длинного ствола, обеспечивавшего снаряду необходимую начальную скорость. Также пушка оснащалась дульным тормозом, который заметно снижал отдачу при выстрелах.

Как говорится на сайте «Патриота», несмотря на относительную простоту конструкции и скромную массу, ЗИС-3 превосходила по мощи большинство аналогичных зарубежных орудий.

Общая длина пушки в походном положении составлял 6 м, масса — 1,116 т, дальность стрельбы — 13,3 км, скорострельность — 20—25 выстрелов в минуту, боевой расчёт — 6 человек.

ЗИС-3 была способна стрелять весьма разнообразным арсеналом — от осколочно-фугасных гранат до кумулятивных снарядов, прожигавших броню толщиной 90 мм. Орудие использовалась для борьбы с бронетехникой, артиллерией, инженерными сооружениями и долговременными огневыми точками противника.

Солдаты называли ЗИС-3 «пушкой Грабина», «Зосей» и «Залпом имени Сталина», а немцы прозвали советское орудие Ratsch-Bumm («Трещоткой») из-за того, что звук снаряда слышался чуть раньше, чем долетал грохот выстрела.

«Орудие стало грозой для бронетанковых войск и пехоты противника. Благодаря выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам очень многие специалисты признают это орудие одним из лучших орудий Второй мировой войны», — говорится в материалах «Патриота».

До появления у вермахта тяжёлых танков «Тигр», «Пантера» и самоходок «Фердинанд» детище Грабина без проблем пробивало лобовую броню немецких машин с расстояния в 700—900 м.

Расчёт ЗИС-3 в Восточно-Померанской операции

РИА Новости

© Ефим Копыт

Новую нацистскую технику в лоб «Зося» поразить не могла. В связи с этим советские артиллеристы старались устраивать засады, обстреливая борта, ходовую часть и ствол «непробиваемых» вражеских машин. Эта тактика, например, активно использовалась в ходе грандиозной по масштабу Курской битвы. Количественное превосходство в артиллерии порой позволяло Красной армии сосредотачивать до 10 орудий для уничтожения одного тяжёлого танка противника.

Несмотря на то, что ЗИС-3 относилась к классу буксируемой артиллерии, пушка была достаточно мобильной и не зарывалась в грунт при стрельбе. Благодаря этому расчёт орудия мог оперативно реагировать на опасность, возникающую с разных сторон.

«Фантастическая производительность»

Как подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный, огромное значение имела простота изготовления ЗИС-3. Она стала первой в мире артиллерийской пушкой, поставленной на поточное производство и конвейерную сборку.

По словам эксперта, оптимизировать производство и снизить объём технологических операций удалось благодаря сокращению общего количества деталей и удачному подбору комплектующих — лафет от противотанковой пушки ЗИС-2, ствол — от Ф-22 УСВ.

«ЗИС-3 стала максимально технологичной и дешёвой пушкой. Её буквально штамповали, выпустив с конвейера в общей сложности десятки тысяч орудий. Благодаря налаживанию крупномасштабного серийного производства Красная армия получила множество эффективных и надёжных средств поражения. Естественно, это не могло не повлиять на баланс сил на фронте», — сказал Заболотный.

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Отдельное внимание он обратил внимание на то, что качество сборки ЗИС-3, как правило, не хромало. Например, в Военно-историческом Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ (Санкт-Петербург) находится изготовленная в 1942 году пушка ЗИС-3, стоявшая на вооружении 5-й воздушно-десантной дивизии и побывавшая на полях сражений на Украине, в Молдавии, Румынии, Югославии и Венгрии. Из неё было сделано почти 10 тыс. выстрелов.

Ещё один образец этого орудия, хранящийся в том же музее, проделал путь от Курской области до Берлина, преодолев более 6 тыс. км. Этот образец ЗИС-3 произвёл свыше 3,9 тыс. выстрелов, уничтожив 33 танка (в основном тяжёлые «Тигры» и «Пантеры»), 21 самоходку и 74 автомашин врага.

«ЗИС-3 можно назвать пределом совершенства орудий калибра 76 мм. По совокупности ключевых характеристик детище Грабина превосходило западные и немецкие образцы аналогичного класса. Это было универсальное орудие, оно воевало почти всю войну, без него не обходилась практически ни одна операция Красной армии», — пояснил Заболотный.

Как подчеркнул эксперт, массовое появление ЗИС-3 позволило советским войскам компенсировать острую нехватку артиллерийских орудий, которые в 1941 году были потеряны в боях, либо остались на складах на оккупированных немцами территориях.

«В этот момент помогла так называемая технология скоростного проектирования, которую разработал Грабин, и перестройка завода в Нижнем Новгороде под выпуск ЗИС-3, что и дало фантастическую производительность», — отметил Заболотный.

Расчёт пушки ЗИС-3 в Вене

Legion-Media

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что грабинская пушка внесла огромный вклад в разгром нацистских оккупантов и, несмотря на относительно скромный калибр, помогла уничтожить значительное количество вражеских танков.

«Понятно, с «Тиграми» и «Пантерами» ЗИС-3 было тяжелее, но с 500 м она могла вполне уверенно наносить удары по бортам. Важно и то, что эту пушку смонтировали на самоходку Су-76, которая также выпускалась в грандиозных количествах», — рассказал Суворов.

Ключевыми достоинствами ЗИС-3 он назвал надёжность и неприхотливость. Во многом эти качества определили успех Красной армии на полях сражений с вермахтом.

«Конечно, и до Великой Отечественной, и уже во время войны советское командование стремилось использовать пушки более крупного калибра. Но их было сложнее производить и, естественно, они уступали по манёвренности. В тех тяжелейших условиях выбор калибра 76 мм в виде ЗИС был наиболее оптимальным», — резюмировал Суворов.