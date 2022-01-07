«Гитлеровцы оказались в замешательстве»: какой вклад внёс Иван Якубовский в освобождение Украины от нацистов

110 лет назад родился дважды Герой Советского Союза маршал Иван Якубовский. В качестве командира танковых подразделений он участвовал во многих крупнейших операциях Великой Отечественной войны, особенно отличившись при освобождении Украины. В послевоенное время он командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса и долгое время занимал пост главкома Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора.

7 января 1912 года (25 декабря 1911-го по старому стилю) родился Иван Якубовский — один из военачальников, сыгравших важную роль в освобождении Советской Украины от нацистов. В историю Великой Отечественной войны вошла разработанная при его участии ночная психологическая атака, когда при освобождении Киева советские танки штурмовали позиции гитлеровцев с включёнными фарами и сиренами.

«Каждый выигранный бой, каждая остановка врага на несколько дней были чрезвычайно важны»

Иван Якубовский родился в деревне Зайцево Могилёвской губернии в бедной крестьянской семье. После окончания семилетней школы Якубовский работал на кирпичном заводе и учился в педагогическом техникуме. В 1932 году его по партийному призыву направили в Красную армию.

«Якубовский окончил Минскую объединённую военную школу и Ленинградские бронетанковые курсы комсостава. В дальнейшем он проходил службу на командных должностях в танковых подразделениях Красной армии, принимал участие в освободительном походе в Западную Белоруссию и в Советско-финляндской войне», — рассказал в беседе с RT руководитель научного отдела Музея Победы Станислав Давыдов.

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За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны Якубовский был назначен на должность командира учебного танкового батальона.

В боях с нацистами капитан Якубовский участвовал с первых дней войны. Он оборонял от гитлеровцев Минск и Могилёв. На улицах столицы БССР находившееся под его командованием подразделение уничтожило колонну немецких мотоциклистов.

«В июле 41-го наши войска в районе Могилёва сковали часть сил танковой группы Гудериана, нанесли им значительные потери и не дали с ходу прорваться на дальние подступы к Москве. Каждый выигранный бой и сражение, каждая остановка врага на несколько дней были чрезвычайно важны для нас в то время», — писал Якубовский в своих воспоминаниях.

Летом 1941 года он был назначен командиром танкового полка, а весной 1942-го возглавил 91-ю отдельную танковую бригаду. Он участвовал в Московской битве, в боях в районе границы Белгородской и Харьковской областей. Возле станции Волоконовка его бригада сдерживала наступление немецкой дивизии.

Сталинградская битва

РИА Новости

© Георгий Зельма

Как отмечает военный историк Сергей Перелыгин, позже подразделения под руководством Якубовского принимали участие в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге и в изгнании гитлеровцев из УССР.

По словам историков, особенно отличился Иван Якубовский при освобождении Киева. Он участвовал в операции по тайной переброске войск с Букринского плацдарма на Лютежский. Советские части, включая бригаду Якубовского, двигались ночью при полной светомаскировке, оставив на Букринском плацдарме свои радиостанции, чтобы сбить с толку гитлеровскую радиоразведку. Быстрый перенос основных сил фронта позволил советским войскам прорвать немецкую оборону и резко ускорить освобождение столицы УССР.

Ярким эпизодом в военной биографии Якубовского стала подготовка психологической танковой атаки на позиции нацистов, которая была одним из аккордов в освобождении Киева. К вечеру 4 ноября 1943-го советские войска на несколько километров продвинулись в юго-западном направлении, было решено продолжить наступление ночью, однако на город опустился очень густой туман.

«У себя в бригаде мы решили попробовать пустить вперёд танки с зажжёнными фарами. Предварительно проверили, не будет ли свет демаскировать наши боевые порядки... Генерал П.С. Рыбалко, подробно расспросив обо всём и убедившись в гарантии успеха, одобрил наше предложение. И вот началось наступление», — вспоминал Якубовский.

«В непроглядной тьме перед противником вдруг встали снопы света, обнажая его укрепления. Танки нашей бригады с десантом автоматчиков на броне и включёнными сиренами, ведя интенсивный огонь на ходу из пушек и пулемётов, устремились на врага», — писал военачальник.

«Это была потрясающая картина. Гитлеровцы поначалу оказались в замешательстве, в шоковом состоянии. Временная деморализация их как раз и нужна была танкистам, чтобы успешно завершить начатое дело. Опыт Великой Отечественной войны показал, что подобные ночные действия способствуют достижению внезапности и уменьшают потери от огня противника. Так было и в Киевской операции», — отмечал Якубовский.

Битва на Курской дуге

РИА Новости

© Иван Шагин

По словам экспертов, эта ночная атака позволила сохранить жизни многим советским солдатам и значительно ускорила взятие Киева. По мнению историков, она могла в некоторой мере вдохновить маршала Георгия Жукова на его знаменитую «прожекторную атаку» во время Берлинской операции.

Важную роль подразделение Якубовского, по словам Сергея Перелыгина, сыграло при освобождении Фастова — крупного транспортного узла и промышленного центра Киевской области. 91-я танковая бригада первой подошла к Фастову. Якубовский принял решение действовать самостоятельно.

Так как восточная часть города, к которой изначально вышли советские танкисты, была хорошо укреплена гитлеровцами, комбриг сковал подразделения нацистов боем с одним из своих батальонов, а основные силы бригады отправил в обход города с севера. Сам Якубовский во главе небольшой группы танков прорвался в центр Фастова и взял под свой контроль перекрёсток основных улиц. В дальнейшем к городу подошли силы 6-го танкового корпуса и он был полностью зачищен от нацистов.

«Освобождение Фастова в значительной мере — заслуга лично Якубовского», — подчеркнул Перелыгин.

«Только за одну штурмовую ночь бригадой были уничтожены около тысячи фашистских солдат и офицеров, четыре танка, свыше 50 орудий и миномётов», — писал Якубовский о боях за Фастов в своих воспоминаниях.

Битва за Днепр

РИА Новости

© Ольга Ландер

Как отмечают историки, форсирование Днепра отняло у Красной армии немало сил и нацистское командование рассчитывало мощным контрнаступлением сбросить советские войска в реку. Бригада Якубовского участвовала в успешном отражении этой атаки. В дальнейшем она приняла участие в боевых действиях на Правобережной Украине, в частности в Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской операциях.

По словам экспертов, подразделение Якубовского сыграло важную роль в закреплении результатов советского наступления в ходе Львовско-Сандомирской операции, считающейся одним из десяти сталинских ударов. Его бригада участвовала в обороне и расширении Сандомирского плацдарма, ставшего в дальнейшем одним из исходных районов для проведения Висло-Одерской операции.

В 1944 году, во время боёв за Украину и Польшу, Якубовский был дважды награждён «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. В дальнейшем он участвовал в Берлинской и Пражской операциях. На финальном этапе войны Якубовский был назначен заместителем командира танкового корпуса. Незадолго до победы ему было присвоено звание генерал-майора.

«Высокая оценка»

После завершения войны Якубовский продолжил службу на командных должностях в танковых соединениях и окончил Высшую военную академию имени Ворошилова. В 1949 году он возглавил прославленную гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, а четыре года спустя уже командовал армией в Группе советских войск в Германии (ГСВГ).

В 1957-м Якубовский стал заместителем, а в 1960 году — главнокомандующим ГСВГ. Его назначение произошло на фоне событий, известных как Берлинский кризис.

«Существовала реальная угроза начала войны между двумя сверхдержавами. То, что Якубовский был назначен командовать советскими войсками в ГСВГ, говорит о высокой оценке руководства его качеств как командира и полководца», — подчеркнул Станислав Давыдов.

Совместные учения войск стран — участниц Варшавского договора на территории Болгарии (май 1967 года). Якубовский с главами министерств обороны Румынии и Болгарии Ионом Ионицэ и Добри Джуровым

РИА Новости

© Лев Поликашин

В 1965 году Якубовский был назначен командующим войсками Киевского военного округа, а два года спустя — первым заместителем министра обороны СССР, главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами государств — участников Варшавского договора. В 1967 году ему было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.

По словам аспиранта Института всеобщей истории РАН Максима Синицына, хотя никаких кардинальных перемен в бытность Якубовского заместителем министра в Вооружённых силах СССР не происходило, богатый боевой опыт маршала позволил обеспечить высокую надёжность функционирования советской армии.

«Военный механизм СССР в это время работал как часы», — заявил эксперт.

Иван Якубовский скончался 30 ноября 1976 года. Похоронен в некрополе у Кремлёвской стены.