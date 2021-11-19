Сталинградский перелом: Минобороны опубликовало архивные документы о стратегической операции «Уран»

Минобороны России открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны». В нём представлены документы о стратегической наступательной операции советских войск «Уран», в результате которой была разгромлена мощная группировка гитлеровцев. В разделе можно ознакомиться с журналами боевых действий, материалами о капитуляции нацистских войск, пытавшихся захватить Сталинград, и фотографиями участников битвы.

19 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в контрнаступление под Сталинградом, приступив к окружению и ликвидации группировки немецко-фашистских войск. В ознаменование 79-й годовщины этих событий Министерство обороны РФ запустило на своём сайте новый исторический раздел «Сталинградский перелом. Битва, изменившая ход Великой войны», в котором размещены архивные документы о разгроме нацистской группировки в Сталинграде и пленении советскими войсками немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Часть документов впервые представлена широкой публике.

«Уничтожить мощную немецкую группировку»

Сталинградская битва, которую историки называют одним из самых ожесточённых и кровопролитных сражений в истории человечества, началась 17 июля 1942 года. Как отмечают эксперты, нацисты развернули наступление на Сталинград, рассчитывая прорваться к Волге и перерезать важную транспортную артерию, связывающую европейскую часть СССР со Средней Азией и Закавказьем.

Четыре месяца Красная армия сдерживала ожесточённые атаки врага, сражаясь буквально за каждое здание в Сталинграде. А 19 ноября 1942 года началась стратегическая наступательная операция советских войск, носившая кодовое название «Уран».

«Операция «Уран» была направлена на уничтожение мощной немецкой группировки, наступавшей на Сталинград и увязшей в боях за город. Эта операция должна была привести к коренному перелому в войне», — рассказал RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

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По словам военного историка Сергея Перелыгина, перед началом наступления советское командование обеспечило необходимую концентрацию войск и подготовило удары по флангам противника.

Уже 23 ноября 1942 года советские войска замкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии вермахта. Окружённые гитлеровцы оказывали ожесточённое сопротивление, а немецкая группа армий «Дон» пыталась прорвать кольцо окружения извне. Однако усилия нацистов оказались безуспешными, и советские войска приступили к ликвидации группировки врага.

Вместе с тем советское командование пыталось избежать кровопролития и неоднократно предлагало окружённым нацистам начать переговоры. В декабре 1942 года командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Андрей Ерёменко предъявил генералу танковых войск Фридриху Паулюсу следующий ультиматум: «Генерал! В случае, если моё предложение не будет принято, на вас падёт ответственность за гибель многих тысяч солдат и офицеров, судьба которых вверена вам. Вместе с тем ставлю вас в известность, что при неполучении удовлетворительного ответа от вас я вынужден буду вступить в переговоры непосредственно с командирами вверенных вам дивизий и полков».

Однако содержание перехваченной советскими войсками немецкой радиограммы свидетельствует, что нацистское командование изначально не собиралось сдаваться и не желало считаться с потерями.

«Всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами, вплоть до расстрелов, добиться прекращения каких бы то ни было разговоров о капитуляции среди солдат и офицеров… строжайше вменить в обязанность всем офицерам и солдатам безусловное выполнение особого приказа фюрера», — распорядился Паулюс.

Перевод перехваченных немецких документов/Советский боевой отчёт

© Министерство обороны РФ

Тем не менее умелые действия и мужество советских солдат не оставили шансов окружённым нацистам. В начале января 1943 года советское командование предъявило руководству гитлеровской группировки ультиматум за подписью представителя Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковника артиллерии Николая Воронова и командующего войсками Донского фронта генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского. Согласно данному документу, сдавшимся, помимо прочего, предлагались следующие условия: «Всему личному составу сдавшихся войск сохраняем военную форму, знаки различия и ордена, личные вещи, ценности, а высшему офицерскому составу — и холодное оружие».

Нацистское командование было предупреждено, что при отклонении ультиматума Красная армия будет продолжать уничтожение гитлеровской группировки. Ответ на требования Ставки ожидался 9 января, но нацисты так его и не предоставили. Боевые действия продолжились.

«Победа, признанная всем миром»

В боевом донесении командующего Донским фронтом от 27 января 1943 года начальнику Генерального штаба Красной армии сообщается об очередной попытке переговоров между командованием советских войск и нацистской группировки. В данном документе идёт речь о встрече между представителями 57-й армии Донского фронта и командования окружённых, на которой немецкий офицер заявил, что, поскольку до сих пор «генералом Паулюсом не получено указаний от Гитлера», он переговоры вести отказывается. После чего Рокоссовский принимает решение: «В связи с отказом командующего 6-й немецкой армии от сдачи в плен войскам Донского фронта было приказано возобновить боевые действия по выполнению прежней задачи — полного уничтожения окружённой группировки противника».

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Вместе с тем гитлеровцы, видя своё безвыходное положение, вопреки приказам командования начали сдаваться в плен. В справке о процессе капитуляции окружённых и разгромленных под Сталинградом немецких войск сообщается, что 25 января капитулировала 297-я немецкая пехотная дивизия численностью около 1200 человек, 26 января сдался полк связи (порядка 800 человек), 27 января сложила оружие 44-я пехотная дивизия — ещё 2250 военнослужащих.

В советских документах констатировалось полное крушение надежд гитлеровцев на какой-либо благоприятный для них исход сражения.

31 января 1943 года поступила оперативная сводка штаба 64-й армии о том, что Фридрих Паулюс, которому к этому времени было присвоено звание генерал-фельдмаршала, был взят в плен.

«Продолжая уничтожение окружённой группировки противника, части армии утром 31.1.43 окружили штаб 6-й немецкой армии, расположенный в здании исполкома. После этого по предложению командующего 6-й армии немцев генерал-фельдмаршала фон Паулюса начались переговоры о капитуляции южного кольца г. Сталинград», — говорится в документе.

Советские военнослужащие во время Сталинградской битвы

© Министерство обороны РФ

Согласно опубликованным данным, немецкие офицеры в ходе переговоров обратились к советской стороне с просьбой обеспечить личную безопасность Паулюсу и не разоружать при нём немецких солдат. Однако к этому моменту многие из них без приказа Паулюса побросали своё оружие.

«Когда наша делегация и свита фон Паулюса вышли из подвала для посадки в машины, из вооружённой охраны фон Паулюса почти никого не осталось: охрана стояла уже наша, а часть солдат в огромной колонне на площадке тоже стояла равнодушно», — отмечается в документе.

В разделе на сайте Минобороны также размещён отчёт о нахождении Паулюса в плену с приложением к нему записей из дневника контрразведчика особого отдела Донского фронта старшего лейтенанта госбезопасности Евгения Тарабрина с подробностями сдачи в плен фашистского военачальника. Советский офицер находился рядом с пленными нацистскими генералами и вёл за ними наблюдение, не давая им понять, что владеет иностранными языками.

Фридрих Паулюс в плену

© Министерство обороны РФ

В дневнике содержатся данные о быте военнопленных, записи их разговоров. В нём же можно найти личную оценку Паулюса действий советских войск во время Сталинградской битвы: «Да, всё это войдёт в военную историю как блестящий пример оперативного искусства противника».

На сайте Минобороны также выложены документы о награждении орденами и медалями советских военнослужащих, отличившихся в ходе Сталинградской битвы. В частности, представлены наградные документы на командира 38-й мотострелковой бригады полковника Ивана Бурмакова, в результате действий которого штаб Паулюса был отсечён от основных немецких сил, что ускорило капитуляцию гитлеровской группировки.

По словам историков, общие потери нацистов в ходе Сталинградской битвы составили около 1,5 млн военнослужащих, советские войска потеряли более 1,1 млн человек. После разгрома рвавшейся к Волге гитлеровской группировки стратегическая инициатива в войне перешла к СССР.

«Это огромнейшая победа, признанная всем миром. В Сталинграде советским войскам впервые удалось окружить и разгромить столь крупную вражескую группировку», — подчеркнул в разговоре с RT Сергей Перелыгин.

Пленные

© Министерство обороны РФ

В свою очередь, Михаил Мягков подчеркнул, что публикация исторических документов о событиях Великой Отечественной войны в наши дни чрезвычайно актуальна.